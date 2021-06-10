الكاظمي يبحث مع سفير روسيا تحضيرات انعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية

استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السفير الروسي الجديد في بغداد، ايلبروس كوتراشيف، مؤكدا له أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن بحث التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة، في العاصمة موسكو، لتنمية التعاون في مختلف الأصعدة.

بغداد - سبوتنيك. وقال بيان لرئاسة الوزراء العراقية، اليوم الخميس إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم الخميس، سفير روسيا الاتحادية الجديد ايلبروس كوتراشيف الذي تسلم مهامه مؤخرا سفيرا لدولته في العراق".

وأضاف البيان أن "الكاظمي رحب بالسفير الروسي، وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك بين بغداد وموسكو وبما يخدم مصالح شعبي البلدين".

وتابع أنه "جرى خلال اللقاء بحث التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة في العاصمة موسكو، والتي من شأنها أن تنمي مستوى التعاون في مختلف المجالات والصعد".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يستقبل سفير روسيا الاتحادية الجديد السيد ايلبروس كوتراشيف الذي تسنم مهامه مؤخرا سفيرا لدولته في العراق، حيث رحب سيادته بالسفير، واكد اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك بين بغداد وموسكو وبما يخدم مصالح شعبي البلدين. pic.twitter.com/sTddlwZLbx — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) June 10, 2021

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أكد خلال استقباله السفير الروسي في بغداد، إيلبروس كوتراشيف، اليوم الخميس، حرص الوزارة على توفير البيئة الاستثمارية للشركات الروسية، والعمل على تطوير مساحة التعاون المشترك في قطاع الطاقة النظيفة.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية، أن "وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل استقبل السفير الروسي في بغداد... وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين".

وأشاد عبد الجبار، خلال اللقاء، بـ "دور الشركات الروسية في تطوير الحقول النفطية العراقية".

من جانبه، عبر السفير الروسي (وفقا لبيان وزارة النفط العراقية)، عن رغبة بلاده بزيادة مساحة التعاون بين العراق وروسيا في قطاع النفط والطاقة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وكان وزير النفط العراقي أكد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بوقت سابق، أن العلاقة مع شركة "لوك أويل" الروسية متميزة، وتدير أحد أهم الحقول في العراق، وهو حقل غرب القرنة.