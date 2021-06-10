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    حزب الليكود يحتفل بفوزه

    إعلام: "الليكود" الحاكم يعرقل إقامة حكومة جديدة في إسرائيل

    © REUTERS / Amir Cohen
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    كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم يحاول عرقلة إقامة حكومة جديدة في البلاد.

    ونشرت "قناة 20 العبرية"، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن أعضاء من الحزب الحاكم في إسرائيل "الليكود" التقوا مع نظراء لهم من حزب "أمل جديد"، بهدف الحيلولة دون إقامة حكومة جديدة في البلاد.

    وجاءت تغريدة القناة العبرية وسط اندلاع مظاهرات لمؤيدي حزب "الليكود" والأحزاب المعارضة لإقامة حكومة جديدة، بدعوى أن تلك الحكومة هي "حكومة يسار"، ولا تصلح لقيادة البلاد.

    وكان موقع إلكتروني عبري قد كشف النقاب، يوم الخميس الماضي، عن الخطوات التي سيتبعها بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي الحالي، لعرقلة تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.

    وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، بأن نتنياهو عقدا لقاء مهما مع قادة الأحزاب اليمينية، بدعوى وضع حلول أو خطط لمواجهة نجاح زعيم المعارضة، يائير لابيد، في تشكيل ائتلاف حاكم في البلاد.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    © REUTERS / Amir Cohen
    موقع عبري يكشف خطوات نتنياهو لعرقلة تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

    وأكد الموقع أن نتنياهو اتفق مع قادة تلك الأحزاب اليمينية، والتي غالبا، ما تكون جزءا من حكوماته السابقة، على تنظيم مظاهرات رافضة للحكومة الجديدة في البلاد، المزمع تشكيلها بين نفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا" ويائير لابيد، زعيم حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل".

    وأشار الموقع إلى أن نتنياهو طرح إمكانية تنظيم مسيرة ضخمة للفصائل الأرثوذكسية المتطرفة، فضلا عن إمكانية استمرار سلسلة التظاهرات تحت منازل أعضاء حزب "يمينا"، الذي يرأسه بينيت، وهو الشخص المفترض أن يتولى رئاسة الوزراء في أول عامين من الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

    وتمكن يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، في تشكيل ائتلاف حكومي للإطاحة برئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.

    وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن زعيم المعارضة في إسرائيل، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، يائير لابيد، قد أبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، بنجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي.

    وأفادت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" بأن لابيد أخبر الرئيس الإسرائيلي بأن نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا" سيكون رئيس الوزراء بالتناوب، على غرار ما اتفق عليه بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، من تناوب رئاسة الوزراء.

    وفي سياق متصل، وافقت "القائمة العربية الموحدة"، على الانضمام إلى ائتلاف حكومي معارض لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو.

    ومن المقرر أن تدخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مرحلة التصويت في الكنيست، يوم الأحد المقبل، والإعلان النهائي عنها.

    إنفوجرافيك... من هو رئيس إسرائيل الجديد؟
    © Sputnik
    من هو رئيس إسرائيل الجديد؟

    انظر أيضا:

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