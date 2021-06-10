شبكة "الجزيرة" القطرية تكشف عن تعرضها لمحاولات اختراق سيبرانية

أعلنت شبكة "الجزيرة" الإعلامية القطرية، أنها تصدت لهجوم إلكتروني، استهدف بعض منصاتها ومواقعها الإلكترونية، خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب بيان للشبكة القطرية فإن هذه المواقع والمنصات تعرضت خلال الفترة ما بين 5 و8 يونيو/ حزيران، لمحاولات وهجمات متواصلة، بهدف اختراق بعض منصاتها الإخبارية وتعطيلها والتحكم بها.

وأوضح البيان أن ذروة توقيت الهجوم السيبراني كان مساء الأحد 6 يونيو، وذلك قبل عرض فيلم "في قبضة المقاومة"، والذي يسرد تفاصيل مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بحسب إحدى منصات الشبكة.

وفي البيان أشارت الشبكة إلى أن جميع محاولات الاختراق باءت بالفشل، بعد أن نجحت الشركة المشغلة للخوادم في رصد ومتابعة الهجمات، وإفشال هدفها.

أكدت الشبكة القطرية على حقها في ملاحقة المتورطين في الهجمات قانونيا، مشيرة إلى أنها ستواصل تأدية رسالتها الإعلامية "الشجاعة".

وقالت القناة إن هذه المحاولات لن تؤثر فيها سوى بالإصرار على المضي قدما في نهجها "الفريد".