وزير الإعلام في صنعاء يشيد بالمساعي العمانية في الملف الإنساني

أكد وزير الإعلام في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" اليمنية في صنعاء، ضيف الله الشامي، اليوم الخميس، أهمية إحراز مساعي سلطنة عمان اختراقاً في الملف الإنساني من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الشامي وهو عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، عبر "تويتر": "إذا حققت المساعي العمانية نجاحاً في الملف الإنساني اليمني وفتحت المطارات والموانئ فمن المتوقع أن يكون لها دور إيجابي في ما يلي ذلك".

وأضاف: "أي مساعي أو مبادرات تتجاوز هذا الملف (في إشارة إلى الملف الإنساني) لا قيمة لها ولن تقدم أو تؤخر".

وأكد أن "أن الإنسانية هي المحك"، معتبرا "المقايضة به (يقصد الملف الإنساني) جريمة لن تغتفر"، مشدداً على "أن هذا لن يحدث في اليمن".

إذاحققت المساعي العمانية نجاحا في الملف الإنساني اليمني وفتحت المطارات والموانئ فمن المتوقع أن يكون لها دورا إيجابيا في مايلي ذلك

فأي مساعي أو مبادرات تتجاوز هذا الملف لا قيمة لها ولن تقدم أو تؤخر لأن الإنسانية هي المحك والمقايضة به جريمة لن تغتفر وهذا باعتقادي لن يحدث في #اليمن — ضيفُ اللهِ الشّاميّ (@DhaifAlShami650) June 10, 2021

ويتصدر الملف الإنساني الذي تشترط جماعة "أنصار الله" تنفيذه قبل وقف إطلاق النار في اليمن، رفع الحظر على حركة الملاحة في مطار صنعاء الذي تقتصر رحلاته منذ 6 آب / أغسطس 2016 على المنظمات الأممية والدولية والإنسانية خاصة في إيصال المساعدات، إضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على وصول السفن إلى ميناء الحديدة غرب البلاد.