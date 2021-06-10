التحالف: اعتراض طائرة مسيرة مفخخة فوق مدينة خميس مشيط السعودية

أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس 10 يونيو/حزيران، اعتراض طائرة من دون طيار مفخخة، وتدميرها فوق أجواء مدينة خميس مشيط السعودية.

وأوضح التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن تلك الطائرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" في اليمن، مشيرا إلى أنه يتخذ حاليا جميع الإجراءات العملياتية، لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

#عاجل #التحالف : الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) June 10, 2021

​وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.