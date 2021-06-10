الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بقصف صاروخي وجوي على مأرب أوقع 35 قتيلا وجريحا

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بتنفيذ هجوم صاروخي وجوي مزدوج، أسفر عن مقتل وإصابة 35 من المدنيين، في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، "إن الحوثيين شنوا مساء اليوم، قصفاً متتالياً على مدينة مأرب بصاروخين باليستيين وطائرتين مفخختين، استهدف مسجداً في حي سكني وسط مدينة مأرب أثناء أداء صلاة المغرب، بالإضافة إلى سجن للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب وسيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف لإسعاف الضحايا".

وأضافت بأن "القصف أسفر عن سقوط 8 قتلى و27 جريحاً من المدنيين في حصيلة أولية بينهم نساء وأفراد الطواقم الطبية التي تم استهدافها، والعدد مرشح للزيادة، فضلاً عن تضرر أكثر من 4 سيارات إسعاف منها سيارتان بشكل كلي".

ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن الهجوم الصاروخي والجوي على مدينة مأرب.