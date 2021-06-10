السعودية... أنباء عن تعطل البث التلفزيوني وإذاعة فيديو يحمل ‏رسالة غامضة

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن قنوات تلفزيونية سعودية شهدت انقطاع البث، بشكل مفاجئ، وظهور فيديو يحمل رسالة نعوضك السنتين الماضية.
#انقطاع_البث عن قنوات تلفزيونية— عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) June 10, 2021
وش السالفة؟ pic.twitter.com/gv989sUGyT
شهدت قنوات تلفزيونية سعودية #انقطاع_البث بشكل مفاجئ وظهور فيديو يحمل رسالة نعوضك السنتين الماضية.
— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 10, 2021
وفي نفس الوقت، نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية مقطع الفيديو، بعنوان "نعوضك السنتين الماضية"، مرفقة برابط لموقع تحت اسم "عن سنتين" من دون أن توضح ماهية هذا المقطع.
#انقطاع_البث قبل قليل عن بعض القنوات التلفزيونية ، وفيديو موحد لجميع القنوات .— موجز السعودية (@gaya_sa_org) June 10, 2021
pic.twitter.com/kPFOlyMb7S
نعوضك السنتين الماضية
شاركنا على https://t.co/Kz9XXnsU7l#عن_سنتين pic.twitter.com/Z8e9K24kgI
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) June 10, 2021
وتساءل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل عن سبب هذا الإعلان، وانقطاع البث التقليدي للتلفزيون السعودي، وهل أمر دعائي أم عطل طارئ.
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