السعودية... أنباء عن تعطل البث التلفزيوني وإذاعة فيديو يحمل ‏رسالة غامضة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل ووسائل الإعلام السعودية، أنباء عن تعطل البث التلفزيوني وإذاعة مقطع فيديو يحمل رسالة غامضة.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن قنوات تلفزيونية سعودية شهدت انقطاع البث، بشكل مفاجئ، وظهور فيديو يحمل رسالة نعوضك السنتين الماضية.

​شهدت قنوات تلفزيونية سعودية #انقطاع_البث بشكل مفاجئ وظهور فيديو يحمل رسالة نعوضك السنتين الماضية.

— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 10, 2021

​وفي نفس الوقت، نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية مقطع الفيديو، بعنوان "نعوضك السنتين الماضية"، مرفقة برابط لموقع تحت اسم "عن سنتين" من دون أن توضح ماهية هذا المقطع.

#انقطاع_البث قبل قليل عن بعض القنوات التلفزيونية ، وفيديو موحد لجميع القنوات .

pic.twitter.com/kPFOlyMb7S — موجز السعودية (@gaya_sa_org) June 10, 2021

​نعوضك السنتين الماضية

شاركنا على https://t.co/Kz9XXnsU7l#عن_سنتين pic.twitter.com/Z8e9K24kgI

— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) June 10, 2021

​وتساءل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل عن سبب هذا الإعلان، وانقطاع البث التقليدي للتلفزيون السعودي، وهل أمر دعائي أم عطل طارئ.