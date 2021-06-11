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    القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021

    الحكومة اليمنية: استهداف "الحوثيين" للمدنيين في مأرب استهتار بجهود وقف الحرب في اليمن

    © AFP 2021
    العالم العربي
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    اعتبرت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، الهجوم الصاروخي والجوي الذي اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بتنفيذه على مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، وأسفر عن مقتل وإصابة 35 مدنيا، بأنه يمثل استهتارا كبيرا بالجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

    القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، إن "الحكومة اليمنية إذ تؤكد أن السلام الحقيقي لا يأتي بالرغبات والأماني بل بالمواقف المسئولة، وإذ تؤكد مجددا موقفها المعلن المساند والمؤيد للمبادرة السعودية وتعتبرها كلا لا يتجزأ".

    الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    وأضافت: "إن وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين من الرجال والنساء والنازحين والأطفال الذين كانت آخرهم الطفلة ليان التي أوجعت صورتها المتفحمة كل الضمائر الحية في العالم كله، والتوقف عن إطلاق الصواريخ والطيران المسير على المنشآت المدنية والمساجد وسجون النساء كما حدث اليوم في مدينة مأرب، هو شأن ومطلب إنساني باعتبار أن احترام حق الحياة للناس جميعا هو أصل العمل الإنساني وجوهره".

    وتابعت: "تتعرض مدينة مأرب لأبشع الجرائم الإنسانية ضد المدنيين، والتي مع كل الأسف تأتي في الوقت الذي يبذل كل العالم جهودا كبيرة لإنهاء الحرب ومع وجود الوساطة العمانية المقدرة في صنعاء، وهو ما يمثل استهتارا كبيرا بهذه الجهود لوقف الحرب وإنهاء الهجوم المتوحش على مدينة مأرب وبقية المحافظات".

    واعتبرت الخارجية اليمنية أن "فتح الطرقات وضمان حرية الحركة للمواطنين ورفع الحصار عن المدن وعلى رأسها المدينة العظيمة تعز يقع في قلب القضايا الإنسانية وهو من القضايا الأساسية التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها". وقالت إن:

    "الحوثيين يرفضون فتح مطار صنعاء إلا بشروطهم، وقدمت الحكومة اليمنية تنازلات كافية وضامنة للسفر الآمن لكافة المواطنين، وليس لتحويل هذا المطار لمنفذ خاص لتقديم الخدمات الأمنية والعسكرية واستقدام الخبراء".

    وأكدت أن "موقف الحكومة من موضوع فتح المطار إيجابي وثابت بما يخدم المواطنين بقدر ثباتها في منع استخدامه كمنصة عسكرية لقتل الشعب اليمني".

    وفيما يخص ميناء الحديدة غرب اليمن، أوضحت الخارجية اليمنية، أن "الحكومة لم تغلق الميناء بل علقت الآلية المتفق عليها بعد نهب الحوثيين كافة الإيرادات، وكل ما تطالب به هو تأمين هذه الإيرادات وضمان وصولها للموظفين المدنيين وبالسعر العادل للمواطنين".

    وثمنت خارجية اليمن "الجهود التي بذلها ويبذلها المبعوثان الأممي والأمريكي والجهود المخلصة من الأشقاء في سلطنة عمان، وكافة الجهود الدولية التي تعمل على إحلال السلام العادل والمستدام للشعب اليمني".

    وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة اليمنية مقتل 8 مدنيين وإصابة 27 آخرين في حصيلة أولية، إثر قصف شنه الحوثيون بصاروخين باليستيين وطائرتين مفخختين، استهدف مسجدا في حي سكني وسط مدينة مأرب في أثناء أداء صلاة المغرب، وسجنا للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب، وسيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف لإسعاف الضحايا.

    ولم يصدر أي تعليق من جماعة الحوثيين بشأن الهجوم الصاروخي والجوي المزدوج على مدينة مأرب.

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