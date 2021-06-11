وفاة عروسين بعد انقلاب سيارة الزفاف في مصر

لقي عروسان مصريان مصرعهما، مساء الخميس، إثر انقلاب سيارة الزفاف في ترعة مياه في إحدى المحافظات في دلتا مصر.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع" المحلية، فإن الأجهزة الأمنية في مصر، تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة في ترعة مياه المشروع أمام "عزبة صيام"، التابعة لقرية "طحلة بردين" في دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر.

مصرع عروسين وشقيقة العروس إثر انقلاب سيارة الزفة بترعة فى #الشرقيةhttps://t.co/69t3Qt8qXJ — اليوم السابع (@youm7) June 10, 2021

وأضافت الصحيفة أن قوات الأمن والإسعاف توجهت إلى موقع الحادث، ليتبين مصرع العروسين وشقيقة العروس.

وجرى انتشال جثمان العروس وشقيقتها، فيما يواصل رجال الإنقاذ جهود البحث عن جثة العريس.

وحرر محضر في الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.