ناقلات نفط إيرانية في طريقها إلى سوريا

أفادت مواقع إلكترونية غربية، أمس الخميس، بأن ناقلات نفط إيرانية ستصل إلى سوريا اليوم الجمعة.

ذكر الموقع الإلكتروني "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع الناقلات، أنه من المفترض وصول عدد من ناقلات النفط الإيرانية إلى سوريا، اليوم الجمعة، تحمل على متنها حوالي مليون و700 ألف برميل من النفط الخام الإيراني.

In roughly 24 hours from now, the first two out of three tankers shall arrive in Baniyas, Syria with ~1.4 million barrels of Iranian crude oil. Another ~300K barrels are in the Suez. Tankers have been instructed to wait for proof of payment first before completing delivery. #OOTT — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 10, 2021

وأكد الموقع الإلكتروني أنه من المفترض وصول 3 ناقلات نفط إيرانية إلى ميناء بانياس السوري، الجمعة، مضيفا أن أول ناقلتين ستصلان إلى سوريا، اليوم، وعلى متنهما معا حوالي مليون و400 ألف برميل.

وأشار الموقع إلى أن ناقلة النفط الإيرانية الثالثة من المقرر أن تعبر قناة السويس المصرية، في وقت لاحق، دون ذكر التاريخ.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك"، في السابع عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي، عن إنشاء غرفة عمليات (روسية إيرانية سورية) بهدف تأمين تدفق آمن ومستقر لإمدادات النفط والقمح وبعض المواد الأخرى إلى الموانئ السورية على البحر المتوسط.

وبينت المصادر أن عمل الغرفة يتلخص بتأمين التنسيق متعدد الجوانب لتأمين وصول الاحتياجات النفطية، بدرجة أولى، إلى الموانئ السورية، وخاصة بعد أزمة محروقات هي الأكبر التي تشهدها سوريا منذ عقود طويلة، بسبب الإطباق المحكم لمسارات الإمداد إليها.