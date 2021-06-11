رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: الفساد هزمني لأنني كنت وحدي

اعترف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، بأن الفساد هزمه، معللا ذلك بأنه "كان وحيدا".

جاء ذلك في كلمة وجهها دياب إلى وفد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، قال فيها: "أعترف أن الفساد هزمني لأنني كنت وحدي تقريبًا في هذه المواجهة، لذلك نحن بحاجة لنتكاتف كلنا حتى ننتصر عليه".

4/4 أنا أعترف أن الفساد هزمني لأنني كنت وحدي تقريبًا في هذه المواجهة، لذلك نحن بحاجة لنتكاتف كلنا حتى ننتصر عليه.

رحم الله شهداءنا الذين اغتالهم الفساد في انفجار مرفأ بيروت.

الله يحميكم، ويحمي لبنان#مجلس_الوزراء #حسان_دياب #انفجار_مرفأ_بيروت #لبنان #pcm pic.twitter.com/CUb9tTKAcV — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) June 11, 2021

وتابع دياب: "رحم الله شهداءنا الذين اغتالهم الفساد في انفجار مرفأ بيروت. الله يحميكم، ويحمي لبنان".

في السياق ذاته، وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، على مشروع مرسوم يقضي باعتبار يوم 4 أغسطس/ آب يوم حداد وطني، إحياء لذكرى من راحوا ضحية انفجار مرفأ بيروت في اليوم ذاته من العام الماضي.

وتحدث دياب لوفد أهالي ضحايا انفجار المرفأ قائلا: "أنتم أصحاب الجروح العميقة الذين خسروا أحباءهم، وكل تعاطف الدنيا لا يوازي خسارتكم ولا يعيد لكم أحباءكم. غضبكم مفهوم ومشروع، لأن الذي حصل هو أحد نتائج الفساد في البلد".

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية: "أقول، بكل شفافية، إن الفساد المستشري والذي يتحكم بالدولة، هو المسؤول الأول عن انفجار المرفأ. لكن طبعًا يجب أن نعرف الحقيقة الكاملة ولن يرتاح الشهداء في عليائهم، إلا بكشف الحقيقة. ومن حق الجرحى، والذين تضررت منازلهم ومؤسساتهم وأملاكهم، أن يعرفوا هذه الحقيقة".

وتسبب انفجار مرفأ بيروت بمقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين مع أضرار جسيمة في المباني المحيطة بالمرفأ، وقالت السلطات اللبنانية إن سبب التفجير هو وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي صادرتها الجمارك في 2014 وخزنتها في مستودع.