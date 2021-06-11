الضيوف يرتدون ملابس أطباء "كورونا"... حفل زفاف يثير ضجة في مصر... صور

أثارت صور لحفل زفاف في مصر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتداء بعض الضيوف ملابس الأطقم الطبية داخل مستشفيات العزل الصحي.

ووفقا لموقع "مصراوي"، أقيم حفل الزفاف منذ أيام بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا في صعيد مصر.

💐💐🌺مش عارف حد عملها قبل كده ول لقه بس ده فرح في قنا وعملينه سلام وتحيه للاطقم الطبيه في العزل 😄😄😄والف مبروك للعروسين pic.twitter.com/ErEi51Uo1w — اسلام جابر (@islamjaber77) June 10, 2021

وأظهرت الصور التي تداولها نشطاء الإنترنت ارتداء عدد من "المعازيم" ملابس العزل المخصص للأطقم الطبية في مستشفيات العزل عند التعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد.

وبين الموقع أن العريس يدعى محمد عباس، 25 عاما، ويعمل ممرضا في مستشفى الصدر في قنا.

ونقل الموقع عن العريس تفسيره للحدث، بأن

"أصدقاءه اتفقوا فيما بينهم على الحضور بملابس العزل لحفل زفافه لتوجيه رسالة دعم إلى أفراد الجيش الأبيض من أطباء وتمريض في حربهم ضد فيروس كورونا المستجد".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 755 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و39 وفاة.

وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الخميس، هو 271047 من ضمنهم 199285 حالة تم شفاؤها، و15510 وفيات.