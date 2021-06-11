السعودية... الموت يغيب مستشارا في الديوان الملكي

توفي المستشار في الديوان الملكي السعودي، الشيخ ناصر الشثري، أمس الخميس، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأفادت "صحيفة عكاظ"، اليوم الجمعة، بأن الموت غيب الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري، ابن عبدالعزيز الشثري، ووالد سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة والمستشار في الديوان الملكي السعودي.

وفاة معالي المستشار الشيخ ناصر الشثري وذلك بعد معاناة مع المرض.#ناصر_الشثري_في_ذمة_الله pic.twitter.com/qN40uBUK3S — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 10, 2021

وأكدت الصحيفة أن ناصر الشثري عاصر عددا من ملوك المملكة، بدأها مع الملك خالد وصولا إلى العاهل السعودي الحالي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تولى الشيخ الشثري، منصب المستشار في الديوان الملكي، برتبة وزير.

وأشارت إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز، زار الشيخ ناصر الشثري، غير مرة، للاطمئنان على صحته، وذلك بالتوازي مع زيارات أخرى لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، هذا العام، لتهنئة الشثري، بمناسبة عيد الفطر.