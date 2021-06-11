محلل سياسي يمني: "أنصار الله" لا تريد وقف إطلاق النار في الداخل اليمني

قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، محمد جميح، إن مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن قُدمت باسم الرياض لكن قبل أن تقدم نوقشت الكثير من الأفكار الأمريكية والبريطانية والأممية في مسقط والرياض وغيرهما من العواصم ثم قدمت أخيرا باسم الرياض.
ولفت جميح، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه لا يوجد أكثر واقعية من تلك المبادرة، التي جاءت لفتح المطار وفتح الميناء وصرف عوائد الميناء لمرتبات الموظفين ووقف شامل لإطلاق النار داخل اليمن وخارجه.
وأوضح أن جماعة "أنصار الله" وافقت على وقف إطلاق النار، وهو ما يعني عدم إرسال صواريخ وطائرات مسيرة على الأراضي السعودية "لكنهم لا يريدون وقف إطلاق النار في الداخل اليمني على أساس أنها مشكلة داخلية وبالتالي هم يسعون لوقف تدخل قوات التحالف لمساندة قوات الجيش الحكومي وبالتالي يمكن أن تحسم الأمور لصالحهم".
وأكد أن ما يريده الحوثي لن يحدث لأن المبادرة جاءت لوقف شامل لإطلاق النار وليس وقف الأعمال مع السعودية فقط ولأنهم يريدون إنجاح الهجوم على مأرب للسيطرة على منابع النفط والغاز وعند الذهاب لطاولة المفاوضات يكونون هم الطرف الرابح بعد السيطرة على مأرب وفق ما يأملون.
كان التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل حركة "أنصار الله" في اليمن قد قال إنه توقف عن شن هجمات قرب صنعاء ومدن يمنية أخرى لأنه يريد "تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي" في اليمن.
وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن عدم تنفيذ أي هجمات يهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي".
في الوقت نفسه فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد وصفتهم بأنهم أعضاء في شبكة تهريب تجمع ملايين الدولارات لصالح جماعة الحوثي اليمنية وذلك للضغط على الحركة للقبول بوقف إطلاق النار والمشاركة في محادثات سلام.
بينما اعتبر القيادي محمد علي الحوثي، الخطوة الأمريكية عائقا جديدا للوصول الى السلام في اليمن وتأتي ضمن خطة لتدمير الاقتصاد اليمني.
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