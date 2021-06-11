مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في كمين استهدف جنودا في اليمن

سقط 8 جنود بين قتيل وجريح، اليوم الجمعة، في تفجير يعتقد أن تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) نفذه في محافظة أبين جنوبي اليمن.

موسكو- سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" بأن "دراجة نارية مفخخة كانت مركونة قرب سوق في مدينة زُنجبار مركز محافظة أبين، انفجرت بالتزامن مع مرور شاحنة عسكرية تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي".

وأضاف: أن "التفجير أسفر عن مقتل خمسة جنود من قوات الدعم والإسناد وإصابة ثلاثة آخرين".

وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطا لتنظيم القاعدة، وتشن عناصره بين حين وآخر عمليات وهجمات إرهابية على مواقع الجيش والأمن تخلف ضحايا من العسكريين، ما يدفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات عسكرية على أوكار التنظيم الإرهابي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة اليمنية مقتل 8 مدنيين وإصابة 27 آخرين في حصيلة أولية، إثر "قصف شنه الحوثيون بصاروخين باليستيين وطائرتين مفخختين، استهدف مسجدا في حي سكني وسط مدينة مأرب في أثناء أداء صلاة المغرب، وسجنا للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب، وسيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف لإسعاف الضحايا".

ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن الهجوم الصاروخي والجوي المزدوج على مدينة مأرب.