المرزوقي يصف الحياة السياسية في تونس بـ"ملعب الذر"

وصف الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، الحياة السياسية في بلاده بـ"ملعب الذرّ".

قال المرزوقي في منشور له عبر فيسبوك "الساحة السياسية التونسية اليوم مثل ملعب يتواجه فيه فريقان من الذرّ".

وأوضح المرزوقي: "العاصفة الاجتماعية والصحية والنفسية تزأر والذرّ في صراع عبثي حول تقاسم سلطة بصدد التفكك والتحلل والتعفنّ في كل الأماكن التي تمارس فيها".

ورأى الرئيس التونسي السابق أنه "في هذا الصراع العبثي فقدت كل الكلمات والمفاهيم أي قيمة: جدية الحرب على الفساد، احترام الدستور، المحافظة على هيبة الدولة، مصداقية المؤسسات وأساسا البرلمان، استقلالية القضاء، شرعية الأمل ...الكرامة التي قامت من أجلها الثورة وتجسد انهيارها في تلك الصورة الفظيعة التي ما كنا نتصورها إلا في ميانمار".

وحذر المرزوقي من أنه "إذا تواصل لعب الذرّ هذا فإن على التونسيين الخروج من لامبالاتهم. لأن هذا الذي يلعب به الذرّ هو مستقبلهم لا غير".

واختتم منشوره قائلا: "هذه الكرة التي يتقاذفونها بالأرجل وبالأيادي ودون احترام لأي قواعد هي تونس لا أكثر ولا أقلّ.ولا بدّ لليل أن ينجلي".

وكان عدد من موظفي بلدية مدينة الكرم في العاصمة تونس قد حاصروا، صباح أمس الخميس، مبنى إذاعة "شمس إف إم" الخاصة، على خلفية تقرير إذاعي نعت ممارساتهم بـ"البلطجة".

وتجمع عشرات العمال من بلدية مدينة الكرم، أمام مبنى الإذاعة واستعملوا شاحنات تابعة للبلدية لمحاصرتها ومحاولة اقتحامها.

وأفادت تقارير محلية بأن مجموعة من قوات الأمن قد انتقلت إلى مبنى الإذاعة لفض الاعتصام، الذي حاول تنظيمه عمال بلدية الكرم داخل الإذاعة .

وفي وقت سابق، نفت وزارة الداخلية التونسية ما تم تداوله من أنباء تفيد بوفاة شاب، داخل أحد مراكز الأمن التابعة لها.

وبحسب تصريحات نقلها موقع قناة "نسمة" التونسي، أكد خالد الحيوني، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، عدم صحة ما تردد بشأن وفاة شاب من سيدي حسن في العاصمة التونسية، داخل أحد مراكز الأمن.