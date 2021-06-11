السفير الروسي في الجزائر لـ "سبوتنيك": هناك 10 اتفاقيات قيد المناقشة بين البلدين

أشاد السفير الروسي لدى الجزائر، إيغور بيليايف، اليوم الجمعة، بالمنحنى التصاعدي في العلاقات الجزائرية الروسية، كاشفا عن تحضيرات جارية بين مسؤولي البلدين لإبرام عشر اتفاقيات في مجالات شتى، تحسبا للدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية.

الجزائر- سبوتنيك. وقال السفير الروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "العلاقات الروسية الجزائرية متعددة الأوجه، وتعرف تطورا تصاعديا، وحوارا سياسيا متواصلا بين قادة البلدين".

وأضاف: "على رغم من تأثيرات جائحة كورونا السلبية، حققنا ثلاثة مليارات دولار من التبادلات التجارية مع الجزائر عام 2020، ونسعى لتجاوز هذا الرقم مستقبلا مع تواصل تحسن الحالة الوبائية في روسيا والجزائر".

ويسعى البلدان إلى تعزيز أواصر الصداقة وسبل التبادلات التجارية بينهما وإضفاء جوهر ملموس على علاقتهما من خلال استكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.