السودان: منتدى الاستثمار في مصر فرصة لتحقيق تكامل حقيقي من أجل أفريقيا

أكد وزير الاستثمار السوداني الدكتور الهادي محمد، اليوم الجمعة، أن المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المقام حاليا في مصر "فرصة كبيرة لدول أفريقيا للتشاور حول الفرص المتاحة بين رجال الأعمال في القارة وعمل تكامل حقيقي من أجل القارة السمراء، باعتبارها غنية بالموارد الطبيعية أكثر من أي قارة".

وأشار في تصريحات لبوابة "أخبار اليوم" المصرية إلى أن "المنتدى يمثل ركنا أساسيا في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين دول القارة الأفريقية".

وأوضح أن "المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة".

يشار إلى أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وقع، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته في الدورة الأولى من "منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل التنمية"، مذكرتي تفاهم بين كل من مصر والسودان وجنوب السودان، من أجل تعزيز التعاون وتهيئة بيئة لتشجيع الأعمال والاستثمار.

وانطلقت، اليوم الجمعة، في مدينة شرم الشيخ المصرية، الدورة الأولى من "منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل التنمية"، والذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار المصرية، وينتهي يوم الاثنين الموافق ل14 يونيو/ حزيران الجاري، بالتوقيع على مذكرتي تفاهم.

ويحضر المنتدى وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية، إلى جانب ممثلي كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وفي مقدمتهم الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي مين، ورئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، فهد القرقاوي، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين ونواب البرلمان.