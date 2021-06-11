وزيرة الخارجية الليبية: لا مستقبل في ليبيا إلا عبر الحوار

صرحت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، بأنه ليس هناك مستقبل في بلادها سوى بالحوار والتوافق ووضع رؤية موحدة بين كل الأطراف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقد بين المنقوش ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، تناولا خلاله أهمية السياسة الدبلوماسية المغربية المحايدة التي تخدم التوافق الليبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.

وأكدت الوزيرة الليبية أن الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والمغرب مهمة من أجل التصدي لظاهرة الهجرة والتطرف، معربة عن تقديرها للدور الذي قامت به المغرب واحتضانها للحوار السياسي الليبي في الصخيرات واستمرار جهودها لتحقيق التوافق بين الليبيين.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على انعقاد اللجنة الليبية المغربية المشتركة للشؤون القنصلية لمعالجة عدد من القضايا خاصة التاشيرات والاقامة ، فيما أبدت المنقوش تطلع بلادها إلى بدء تعاون أمني وعسكري مع المغرب وتطوير المؤسسات المعنية بالمجالين في كلا البلدين.

يذكر أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كان قد استقبل كلا من رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، يوم الجمعة الماضي، وذلك على هامش حضورهما جولة المحادثات الليبية الجديدة.

وأعلنت الخارجية المغربية أن المحادثات الليبية ستُستأنف، الجمعة الماضي، في الرباط، لبحث التعيينات في مناصب سيادية، وذلك استكمالا لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا.