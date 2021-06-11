السيسي يلتقي ولي العهد السعودي في شرم الشيخ... صور

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال الرئيس المصري في تدوينة بحسابه على "فيسبوك": "سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان".

وأوضح السيسي أن اللقاء تركز على "بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك".

وأكد الرئيس المصري اعتزازه الدائم "بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

من جانبه، نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي صورة تجمع الرئيس وولي العهد السعودي وكتب معلقا: "لقاء الاشقاء اليوم في شرم الشيخ بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية".

وخلال الفترة الأخيرة الماضية، استقبل السيسي عددا من الشخصيات السعودية البارزة بينهم مستشار الديوان الملكي تركي آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة عصان بن سعيد، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.