رسالة رومانسية من الملكة رانيا إلى زوجها ملك الأردن بمناسبة عيد زواجهما الـ28

بعثت الملكة رانيا برسالة رومانسية إلى زوجها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الخميس، بمناسبة مرور 28 عاما على زواجهما.

وشاركت الملكة رانيا صورا لها مع زوجها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتبت معها: "دائما الأحب على قلبي.. عيد زواج سعيد سيدنا".

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ويصادف العاشر من حزيران/يونيو ذكرى زواج الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.

يذكر أن حفل زفافهما أقيم في العاشر من شهر حزيران/يونيو العام 1993 في قصر زهران.