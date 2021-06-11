سوريا... الإرهابيون في إدلب ينقلون الآليات المدرعة إلى سان ومجدليا

أعلن نائب قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، العميد البحرين فاديم كوليت، أن الإرهابيين يقومون بنقل الآليات المدرعة إلى منطقتي سان ومجدليا في محافظة إدلب السورية، وأن السلطات السورية تفيد بتزايد حالات القصف من هاتين المنطقتين.

وقال نائب قائد مركز المصالحة: "المجموعات المسلحة في جنوب منطقة خفض التصعيد في إدلب تقوم بنقل وحدات المسلحين والآليات إلى منطقتي سان ومجدليا بمحافظة إدلب".

وتابع: "بحسب معلومات قيادة القوات الحكومية السورية فقد ارتفعت حالات القصف التي تقوم بها المجموعات الإرهابية من المنطقتين المذكورتين نحو مواقع القوات السورية في رويحة، وجوباس، وسراقب".

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المصالحة الروسي في سوريا قد أعلن أن الإرهابيين من تنظيم "جبهة النصرة" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) نفذوا 38 عملية إطلاق نار في منطقة خفض التصعيد (إدلب) شمالي سوريا خلال آخر 24 ساعة.