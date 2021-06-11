البرهان يهنئ بوتين بمناسبة اليوم الوطني لروسيا

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا للشعب الروسي دوام التطور والنمو.

وأعرب رئيس مجلس السيادة في برقيته عن رغبة السودان حكومةََ وشعباََ في دفع آفاق التعاون الثنائي وتقوية العلاقات بين السودان وروسيا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

⭕رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بعث اليوم ببرقية تهنئة للسيد/ فلادمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الإتحادية ،بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياََ للشعب الروسي دوام التطور والنماء. pic.twitter.com/5YTAxQQISq — مجلس السيادة الإنتقالي - السودان (@TSC_SUDAN) June 11, 2021

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس، بأن مركز الدعم اللوجستي الروسي في السودان سيسهم في تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين، مؤكدة على أن بلادها مهتمة بتعزيز الشراكة مع هذا البلد.