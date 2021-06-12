السعودية تعلن اقتصار الحج على المقيمين داخل المملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، حصر أداء فريضة الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين فقط، مع السماح لـ60 ألف شخص فقط بأداء الفريضة، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أنه: "في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج 1442هـ على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط".

وأشار البيان إلى أن: "إجمالي أعداد حجاج هذا العام 60 ألف حاج، للمقيمين من كافة الجنسيات والمواطنين داخل المملكة". ويبدأ الحجاج أداء الفريضة الإسلامية في منتصف تموز/يوليو المقبل.

كما أكد البيان على: "ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل لحج 1442هـ للفئات التالية: محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية أنها رصدت تزايدًا في خارطة الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الأيام الماضية، مشددةً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حسبما نقلت صحيفة "عاجل".

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والتقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي منعًا لانتشار "كورونا"، وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.