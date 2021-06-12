الحريري يكشف فحوى حديثه مع دريان في المجلس الشرعي الأعلى

كشف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، عن فحوى حديثه مع المفتي، عبد اللطيف دريان، داخل المجلس الشرعي الأعلى.

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن الحريري، تصريحا قال فيه: "إن البلد يتدهور اقتصادياً واجتماعياً"، مضيفا: "عيني وعين المفتي عبد اللطيف دريان على البلد، وهذا ما يهمنا وهذا فحوى الحديث الذي دار داخل المجلس الشرعي الأعلى".

وفي وقت سابق، طالب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، بضرورة أن تسدد حكومة تسيير الأعمال ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية.

كما طالب الحريري أيضا، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه لبنان.

وقال مكتب الحريري، في بيان رسمي، إنه بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، التي يعيشها شعبنا، وتخلف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات المتوجبة عليه، قررت المحكمة الخاصة بلبنان، وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر.

ودعا الحريري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والإيفاء بالتزاماته في هذه القضايا الإنسانية للعدالة الدولية.

وأفاد الحريري بأنه يخشى أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان هو تخل عن العدالة وعن حقوق الإنسان، وهو أمر من شأنه أن يشجع على الاغتيال السياسي والإفلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الأزمات.

في سياق متصل، اعترف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، بأن الفساد هزمه، معللا ذلك بأنه "كان وحيدا".

جاء ذلك في كلمة وجهها دياب إلى وفد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، قال فيها: "أعترف أن الفساد هزمني لأنني كنت وحدي تقريبًا في هذه المواجهة، لذلك نحن بحاجة لنتكاتف كلنا حتى ننتصر عليه".