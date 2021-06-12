أول تعليق مصري على قرار اقتصار الحج على المقيمين في السعودية

أصدر وزير الأوقاف المصري، مختار جمعة، اليوم السبت 11 يونيو/حزيران، أول تعليق على قرار المملكة العربية السعودية، اقتصار الحج على المقيمين والمواطنين داخل المملكة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال وزير الأوقاف المصري، في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، إن الوزارة تؤيد قرار السعودية بقصر الحج هذا العام على المقيمين داخل المملكة.

ووصف جمعة القرار بأنه للحفاظ على حياة الناس من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت السعودية قد أعلنت حصر أداء فريضة الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين فقط، مع السماح لـ60 ألف شخص فقط بأداء الفريضة، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أنه: "في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج 1442هـ على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط".

وأشار البيان إلى أن: "إجمالي أعداد حجاج هذا العام 60 ألف حاج، للمقيمين من كافة الجنسيات والمواطنين داخل المملكة". ويبدأ الحجاج أداء الفريضة الإسلامية في منتصف تموز/يوليو المقبل.

وزير أوقاف مصر: نؤيد قرار السعودية بقصر الحج هذا العام للحفاظ على حياة الناس من كورونا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 12, 2021

​كما أكد البيان على: "ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل لحج 1442هـ للفئات التالية: محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة".