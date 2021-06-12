رابطة العالم الإسلامي تعلق على قرار السعودية بشأن الحج في 2021

علقت رابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت، على الضوابط والآليات التي اعتمدتها حكومة المملكة العربية السعودية لموسم حج العام الحالي، من أجل التصدي لفيروس "كورونا" المستجد.

وأيدت الرابطة في بيان صادر عنها الإجراءات الاحترازية السعودية لحج 2021، مبيّنة توضيح أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، بـ"أن نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية تؤكد حتمية أخذ كافة احترازات السلامة في مثل هذه الجائحة".

ولفت البيان إلى أن "عددا من كبار مفتي وعلماء العالم الإسلامي تواصلوا مع رابطة العالم الإسلامي، ونوهوا بحكمة هذا الإجراء الاحترازي الذي تقتضيه الضرورة الشرعية الداعية إلى بذل كل الأسباب لحفظ الأبدان والأرواح".

كما عبرت رابطة العالم الإسلامي عن تقديرها للجهود الاستثنائية المبذولة من حكومة المملكة العربية السعودية، "التي توضح بجلاء حرصها على سلامة قاصدي المسجد الحرام من حجاج وعمار، وزوار المسجد النبوي الشريف"، وفق ما جاء في البيان.