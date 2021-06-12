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    شرطة دبي

    قسم جديد في شرطة دبي لمكافحة مخالفات الحيوانات المفترسة

    © CC BY 2.0 / Peter Dowley / Dubai Police
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    قررت شرطة دبي، في دولة الإمارات العربية، إنشاء قسم جديد يختص بمكافحة الجرائم البيئية وضبط مخالفات الحيوانات المفترسة وجرائم الآثار.

    وقالت شرطة دبي عبر حسابها على "فيسبوك"، إن قرار إنشاء القسم الجديد جاء بناءً على توجيهات الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ويهدف القسم الجديد إلى مكافحة الجرائم الواقعة على الحياة الفطرية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والحيوانات الخطرة والمفترسة.

    كما يختص القسم بضبط المخالفات القانونية الناجمة عن بيعها بطرق غير شرعية والعمل على حصر ملاكها، إلى جانب مكافحة الجرائم الواقعة على الآثار والتحف الفنية.

    من جانبه، صرح العقيد خلفان الجلاف، رئيس قسم مكافحة الجرائم البيئية، أن القسم يعمل حالياً على مراجعة وحصر التشريعات ذات الصلة بالحيوانات المفترسة، ويجري حالياً العمل على الإعداد لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ذات الصلة بتطبيق القوانين مع الجهات المُختصة والشركاء الاستراتيجيين كلّ في مجال تخصصه.

    وأضاف العقيد الجلاف أن القسم بدأ فعلياً في متابعة البلاغات، حيث سجل أول قضية تتعلق بمحاولة أحد الأشخاص بيع ذئب بطريق غير قانونية.

    وحذر العقيد الجلاف من أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة يعاقب على استخدام الحيوانات الخطرة لإثارة الخوف، والرّعب بين الناس بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 700 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    ونوه الجلّاف إلى أن التجوّل مع الحيوانات في الأماكن العامة، وخارج المنشآت المُصرح بوجدها في داخلها، يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويعرض فاعله إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على نصف مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.

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