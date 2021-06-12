الإرياني: الحوثيون استهدفوا المدنيين بمأرب بـ12 مسيرة و3 صواريخ منذ بداية العام

اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" بإطلاق 55 صاروخا باليستيا إيراني الصنع على مدينة مأرب منذ بداية العام.

وقال الإرياني، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الحوثيين (جماعة "أنصار الله") استهدفوا المدنيين بمأرب بـ 12 مسيرة و3 صواريخ كاتيوشا منذ بداية العام"، مؤكدا أن الهجمات أسقطت 344 مدنيا بين قتيل وجريح وأن معظمهم نساء وأطفال.

٢-توثق الإحصائيات سقوط (344) من الضحايا المدنيين بين شهيد وجريح خلال الفترة من (1 يناير وحتى 10 يونيو) 2021، بقصف مليشيا الحوثي الارهابية محافظة مأرب، حيث استشهد (104) مدني، و(3) نساء، و(15) طفل، وإصيب (180) مدني، و (12) امرأه، و(30) طفل بجروح متفاوتة جراء القصف المتواصل — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 12, 2021

وأكد أن "ما تقوم به جماعة الحوثي من قصف للاحياء السكنية والأعيان المدنية ومخيمات النزوح في مديريات محافظة مأرب، منذ بدء تصعيدها العسكري الواسع، هي أعمال قتل ممنهج ومتعمد للمدنيين، وانتهاك صاروخ للقوانين والمواثيق الدولية، وترقى لمرتبة جرائم حرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية".

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على جماعة "الحوثي" لوقف أعمال القتل اليومي للمدنيين بدوافع انتقامية، والتي يذهب ضحيتها النساء والاطفال، وتصنيفها منظمة ارهابية، وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب".

٤-المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن مطالبين بتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية،والضغط على مليشيا الحوثي لوقف أعمال القتل اليومي للمدنيين بدوافع انتقامية،والتي يذهب ضحيتها النساء والاطفال،وتصنيفها منظمة ارهابية،وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 12, 2021

وتشهد محافظة مارب منذ نهاية فيراير/ شباط الماضي، تصعيد عسكري كبير من قبل جماعة "أنصار الله" التي تسعى للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط، والتي تعد أهم معاقل الحكومية الشرعية ويوجد فيها مقر وزارة الدفاع اليمنية.