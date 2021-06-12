إعلام: مقتل فلسطينية في عملية طعن بمدينة القدس

زعمت مصادر إعلام عبرية، اليوم السبت، أن فلسطينية حاولت القيام بعملية طعن لجنود إسرائيليين على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم السبت، بأن امرأة فلسطينية (28 عاما) شوهدت وهي تحمل سكينا على حاجز قلنديا، شمال مدينة القدس المحتلة، وهي تحاول طعن جنود إسرائيليين.

מעבר קלנדיה: מחבלת שרצה לעבר הלוחמים נורתה למוותhttps://t.co/aGXFvCCRQq pic.twitter.com/gJwXIBsyRO — MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) June 12, 2021

وادعى القناة العبرية أن حارس المعبر أو الحاجز الإسرائيلي أطلق النار على المرأة الفلسطينية حينما اقتربت من الحاجز، بزعم أنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن ضده أو ضد زملائه.

وفي سياق متصل، تصر الحكومة الإسرائيلية على استمرار تصعيدها في القدس، وذلك في وقت تبذل فيه القوى الدولية جهودا كبيرة للحفاظ على الهدنة القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ניסיון דקירה במחסום קלנדיה: נקבע מותה של בת 28 מכפר ליד יריחו, שנורתה לאחר שרצה לעבר מאבטחי המחסום כשהיא נושאת סכין@VeredPelman

(צילום: דוברות המשטרה)https://t.co/GIyYl5xFhm pic.twitter.com/dAZiEcwKFo — כאן חדשות (@kann_news) June 12, 2021

إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس، مقتل 3 شبان بينهم أسير محرر، وإصابة رابع بجروح خطيرة، برصاص جنود إسرائيليين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

ويرى مراقبون أن تصعيد إسرائيل في مدينة جنين، والسماح بمسيرة الأعلام للمستوطنين في القدس، تؤكد أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد، والمواجهات قد تعود مجددا.