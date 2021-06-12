"سرايا القدس" توجه رسالة للفلسطينيين وتتوعد الجيش الإسرائيلي

بعثت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، برسالة إلى الشعب الفلسطيني متوعدة الجيش الإسرائيلي.

ونقل الموقع الإلكتروني "رؤيا الإخباري"، مساء اليوم السبت، عن القائد في وحدة النخبة في "سرايا القدس"، أبو البهاء، أن "قواته العسكرية تعمل في أنفاق الحرية، بكل جهد وقوة، بهدف مضاعفة القوة القتالية للسرايا داخل الأنفاق".

وذكر أبو البهاء أن قوة "سرايا القدس" العسكرية تعمل بكل ما أوتيت من قوة لحماية الشعب الفلسطيني من تغول الجيش الإسرائيلي، وما أسماه بـ"مباغتة العدو في لحظة القرارات الحاسمة"، مؤكدا أنه وقواته العسكرية يشعرون باقترابهم من مدينة القدس المحتلة.

وقال أبو البهاء:

إن سرايا القدس أفشلت مخططات العدو في استهداف مجاهدينا في هذه الأنفاق، ونقول للعدو أننا نجهز للنزول في ساحة الميدان.

وشدد القائد في وحدة النخبة في "سرايا القدس"، أبو البهاء، على أنه يحث قواته العسكرية على وجوب اشتداد عود وقدرة "المجاهدين في العمل وفي الميدان"، قبل ما أسماه بـ"معركة القدس"، معتبرا أن الأنفاق ستكون مقبرة لجنود الجيش الإسرائيلي، وبأن إسرائيل سترى "بأسنا داخل الأراضي المحتلة العام 48".