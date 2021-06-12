تسجيل
21:10 GMT12 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مفاعل ديمونة الإسرائيلي

    وسط مطالب عربية... لماذا لم تنضم إسرائيل لـ "منع انتشار السلاح النووي" وما موقف القوى الدولية؟

    © AFP 2021 / JACK GUEZ
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106121049233181-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%80-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    استنكرت جامعة الدول العربية وبعض الدول من بينها قطر وسوريا عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لحسم هذا الأمر.

    وطالبت جامعة الدول العربية بضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة أن الفشل في تحقيق عالمية المعاهدة يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها للبدء بأي تدابير لبناء الثقة.

    وطرحت المطالب العربية تساؤلات بشأن السبب وراء عدم انضمام إسرائيل حتى هذه اللحظة للمعاهدة، وعن الأسباب التي دفعت المجتمع الدولي لعدم الضغط على تل أبيب في هذا السياق.

    مفاعل ديمونة الإسرائيلي
    © AFP 2021 / JACK GUEZ
    قطر تدق ناقوس الخطر من "نووي إسرائيل": كفاكم مراوغة وافتحوا منشآتكم للتفتيش

    مطالب عربية

    الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية بجامعة الدول العربية السفير خالد الهباس، اعتبر أن انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هو أمر حتمي للبدء بأي تدابير لبناء الثقة.

    وقال الهباس الأسبوع الماضي، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر نزع السلاح وعدم الانتشار النووي في منطقة الشرق إن الفشل في تحقيق عالمية المعاهدة حتى الآن "يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها".

    وأوضح أن الأصل في المعاهدة أنها تحقق للدول غير النووية ضمانة أمنية بأن جيرانها لا يسيئون استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض التسلح، وهى ضمانة مفقودة في منطقة الشرق الأوسط، ما دامت إسرائيل ترفض الانضمام إلى المعاهدة وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

    من جانبها، شددت قطر على أهمية أن تتعاون إسرائيل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قدراتها النووية، وأن تفتح مفاعلاتها الذرية أمام المفتشين.

    واستنكر مندوب سوريا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير الدكتور حسن خضور، بشدة، استمرار إسرائيل في موقفها الرافض للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، أو حتى إخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية، ما يشكل عائقا أمام جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.

    رفض إسرائيلي

    محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي السابق، اعتبر أن تنديد الجامعة العربية والمحافل الدولية، وبعض الدول العربية من بينها سوريا بعدم انضمام إسرائيل للاتفاقيات التي تحظر امتلاك السلاح النووي "غير كافي".

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ترفض إسرائيل الاشتراك في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية "لأنها تخفي الكثير من قدراتها النووية، من خلال المفاعلات التي تمتلكها، ولا تخضع للرقابة والتفتيش".

    ويرى كنعان ضرورة إخضاع إسرائيل إلى الاتفاقيات الدولية التي تخضع مفاعلها النووي (ديمونا) للمراقبة الدولية، كما هو الحال في معظم الدول التي تمتلك مفاعلات نووية.

    وطالب عضو الكنيست السابق الجامعة العربية والدول التي تسعى للحفاظ على عدم امتلاك وانتشار السلاح النووي واستخدامه في الحروب، بالضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لإجبار إسرائيل على التوقيع والدخول ضمن هذه الاتفاقيات.

    ازدواجية المعايير

    بدوره، اعتبر الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي السوري، أن غض النظر الغربي عن عدم انضمام "إسرائيل" لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية من جهة، وفي المقابل تشديدها وتهديداتها ضد البرنامج النووي السلمي لدولة مصادقة على المعاهدة مثل إيران من جهة أخرى "يمثل مثالاً واضحاً وقديماً جديداً على ازدواجية المعايير السياسية في العلاقات الدولية لدى الغرب".

    وقال في حديث لـ "سبوتنيك"، إن إسرائيل هي الكيان الوحيد على مستوى العالم الذي يحتل أراضٍ لثلاث دول مجاورة (فلسطين وسوريا ولبنان)، ويسعى لاكتساب هذه الأرض المحتلة عن طريق القوة، وإلى ضمها على خلاف قرارات الشرعية الدولية.

    مع ذلك – والكلام على لسان دنورة- يُسمح لهذا الكيان أن يستمر في تكديس الرؤوس النووية دون حسيب ولا رقيب، رغم أنه شن الحروب العدوانية، ويمارس سياسات الاستيطان، ويطبق نظاماً للفصل العنصري ضمن الأراضي التي يحتلها.

    ويرى المحلل السياسي السوري، أن غض الطرف الغربي عن امتلاك إسرائيل للسلاح النووي يمثل تشجيعاً على استمرار الاحتلال، وذلك عبر المحافظة على الخلل في ميزان الردع الاستراتيجي بين إسرائيل من جهة، والدول التي تحتل إسرائيل أراضٍ لها من جهة أخرى، وبالتالي فإن هذه السياسة تمثل حمايةً لسياسات العدوان، وتشجيعاً للاستمرار الإسرائيلي في انتهاك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

    ويشدد على أن: "الردع النووي هو ردع مطلق، وغض النظر عن التسلح النووي الإسرائيلي هو بمثابة منح الحصانة الاستراتيجية لكل السياسات العدوانية الإسرائيلية".

    مفاعل ديمونة الإسرائيلي
    © AFP 2021 / JACK GUEZ
    صور فضائية تكشف أعمالا جديدة تخفيها إسرائيل في موقع ديمونة النووي

    دنورة أكد أنه لا ينبغي أن نتوقع تغييرًا في الموقف الغربي تجاه ما يُطلَق عليه سياسة الغموض النووي الإسرائيلي، ولا حتى في إطار تغيرات محدودة قد يأتي بها رئيس مثل بايدن تجاه حكومة يرأسها شخص مثل نتنياهو".

    وتابع "كل من الفرنسيين والإنجليز، والأوروبيين بشكل عام، والولايات المتحدة في المقدمة، تعلم جميعها أن إسرائيل صنعت مئات الرؤوس النووية، والغرب برمته يتعامل ضمناً مع هذا الأمر كمسلمة استراتيجية وسياسية لا تراجع عنها، ولا توجد مبررات أو مقدمات تدفع للاعتقاد بأن برنامج التسلح النووي الإسرائيلي سيدخل ضمن المفردات المحتملة للضغوط السياسية الغربية تجاه إسرائيل في حال وجودها".

    وأشار إلى أن ما يزعج الغرب أكثر من أي شيء أن يرى تعاظم قدرات الردع التقليدي لدى "محور المقاومة" بما يلامس "الإطلاق في الردع"، أي حالة الردع المطلق دون الاضطرار إلى الولوج لسباق التسلح النووي، وهذا ما يفسر الإصرار الأمريكي عبر تاريخ التفاوض مع طهران لإقحام القدرات الباليستية الإيرانية ضمن المفاوضات، وذلك على الرغم من أن التزام إيران بالضمانات الشاملة التي تعهدت بها في إطار "خطة العمل الشاملة المشتركة" يجعل موضوع القدرات الباليستية الإيرانية خارج أي إطار للنقاش.

    وختم دنورة  بقوله: "إذا انتفت احتمالات إنتاج السلاح النووي لدى ايران، بل حتى احتمالات تخصيب اليورانيوم بتراكيز مرتفعة، فأي علاقة لإنتاج الصواريخ البالستية بالشأن النووي، سوى أن الغرب يدرك قدرة الردع الفائقة التي حققها التسلح التقليدي الإيراني، وبالتالي فهو يسعى لإعاقة أي مشهد لتوازن الردع يمكن أن يحققه أي طرف في مواجهة إسرائيل".

    وتصنف إسرائيل ضمن دول معدودة في العالم، تمتلك أسلحة نووية، بعضها يقر بذلك رسميا، وبعضها الآخر لا يعترف بامتلاك تلك الأسلحة القادرة على تدمير مدن بأكملها.

    انظر أيضا:

    وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب على العالم منع إيران من امتلاك السلاح النووي
    إعلام: هل تبدأ إسرائيل حربا نووية ومتى
    فيديو إيراني جديد لمهاجمة مفاعل ديمونا النووي يثير القلق في إسرائيل
    "الحوت التوراتي" في البحر المتوسط... سلاح إسرائيلي فتاك يطلق صواريخ نووية
    قطر تدق ناقوس الخطر من "نووي إسرائيل": كفاكم مراوغة وافتحوا منشآتكم للتفتيش
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    إنفوجرافيك... معلومات عن الجيش الكويتي
    معلومات عن الجيش الكويتي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك