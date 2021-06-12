وزير الدفاع اليمني: لا يمكن القبول ببقاء الشعب رهينة بيد الأعداء وأدواتهم الإرهابية

تعهد وزير الدفاع اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا، الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم السبت، باستعادة كافة مناطق اليمن من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، التي تسيطر على العاصمة صنعاء، ومناطق واسعة من البلاد.

القاهرة - سبوتنيك . وقال الفريق المقدشي، خلال اجتماع موسع بمدينة مأرب (شمال شرقي اليمن)، ضم قيادات وزارة الدفاع ومحافظي محافظات مأرب وصنعاء وريمة، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض ، إنه "لا يمكن التفريط بالمكتسبات الوطنية مهما كلّف الثمن، ولا يمكن القبول ببقاء الشعب اليمني رهينة بيد الأعداء ومليشياتهم وأدواتهم الإرهابية".

وأضاف: "تضحيات وبطولات المقاتلين من القوات المسلحة والمقاومة في مواقع وميادين الفداء وكفاءتهم وإخلاصهم وصدق ولائهم، هي التي يعول عليها في تحقيق النصر وتحرير الوطن والشعب من التمرد والإرهاب والفوضى".

وحسب وكالة "سبأ"، "أشاد الاجتماع بمواقف دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، ووقفتهم العروبية إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة في معركة الدفاع القومي المشترك للتصدي للمخططات الإيرانية، وأطماع التمدد الفارسي في اليمن والمنطقة العربية، ومساعي تهديد الأمن الإقليمي والمصالح العالمية".