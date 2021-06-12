ليبيا.. اعتراض 1000 مهاجر غير شرعي خلال 48 ساعة

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم إن خفر السواحل الليبي أنقذ 1000 مهاجر غير شرعي، خلال 48 ساعة، بعرض السواحل الليبية.

وكتبت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، صفاء مساهلي، تغريدة على تويتر جاء فيها أنه "تم اعتراض أكثر من 1000 مهاجر من قبل خفر السواحل الليبي في اليومين الماضيين".

Over 1,000 migrants were intercepted by the #Libyan coast guard in the past two days.



More today. pic.twitter.com/8rZoFMhLdk — Safa Msehli (@msehlisafa) June 12, 2021

​وتمثل ليبيا، نقطة عبور رئيسية بالنسبة لعشرات المهاجرين الساعين، كل سنة، إلى الالتحاق بأوروبا، عبر السواحل الإيطالية، التي تبعد ب300 كلم.

والأسبوع الماضي، بحث المجلس الرئاسي الليبي مع رئيس البعثات المدنية للاتحاد الأوروبي، فرانسيسكو بيريز، تعزيز التعاون المشترك، في دعم الأمن على الحدود الجنوبية الليبية، ومكافحة موجات الهجرة غير الشرعية.

وقال المجلس الرئاسي الليبي، في بيان: "عضو المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي موسى الكوني، أعلن العزم على اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الهامة المتعلقة بمسائل الأمن القومي، وخاصة في منطقة الجنوب الليبي، ومن بينها تسمية معاون حرس الحدود للعمل من الجنوب، وتكليف معاون لقوة مكافحة الإرهاب في الجنوب".

وأوضح الموفد الأوروبي أنه سيبحث أيضا المساعدة الأوروبية لحرس السواحل الليبية، لدعم السيطرة على الحدود البحرية، وفق "استراتيجية أورو - متوسطية متكاملة".