إجلاء 9 وفقد 2 من مهاجرين غير شرعيين على متن مركب في شواطئ تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، بغرق مركب مهاجرين غير شرعيين عند سواحل مدينة قليبية.

ونقلت "قناة نسمة"، ظهر اليوم الأحد، عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية في مدينة نابل، اليوم، تأكيد غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين في سواحل مدينة قليبية.

وأفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية في نابل بأن المركب المنكوب في شواطئ المدينة كان يحمل على متنه 11 مهاجرا، وتم إجلاء 9 منهم، فيما بات 2 من المفقودين.

وذكرت الإدارة الجهوية أن وحدات الحماية المدنية تواصل بالتعاون مع وحدات الحرس الوطني البحري التونسي عمليات التمشيط والبحث، وذلك بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للحماية المدنية في مدينة نابل على "فيسبوك"، ظهر اليوم الأحد.