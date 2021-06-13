الجيش اللبناني يحبط محاولة تهريب 10 سوريين عبر البحر

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إحباط عملية تهريب 10 سوريين عبر البحر من شمال البلاد.

وقال بيان للجيش اللبناني نشره على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "إن وحدة من القوات البحرية أوقفت مركبا تمّ رصده على مسافة 5,5 ميل بحري قبالة شاطئ طرابلس"، شمالي البلاد.

وأوضح البيان أن عملية رصد المركب تمت "أثناء محاولة تهريب ١٠ أشخاص من التابعية السورية إضافة إلى لبناني واحد عبر المياه الإقليمية اللبنانية".

وذكر البيان أنه تم تسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة، حيث تمت مباشرة التحقيق معهم.

وفي ظل الانهيار الاقتصادي المتصاعد في لبنان، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحرا من البلد العربي، وغالبيتهم من اللاجئين السوريين الذين لا يترددون في القيام بالرحلة الخطيرة، وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص.

وكان الجيش اللبناني أعلن، في العاشر من الشهر الماضي، إحباط محاولة تهريب 59 سوريا عبر البحر.

ووفق التقديرات اللبنانية، فإن لبنان يأوي مليون ونصف مليون لاجئ سوري، ثلثهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.