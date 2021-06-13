السعودية..."الروبوت المفتي" يرد على أسئلة الحجاج والمعتمرين... صور

عرضت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، مشروع خدمة "روبوت الفتوى الآلي" لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية للحجاج وللمعتمرين، وذلك في معرض مشروعات مكة الرقمي، الذي تتواصل فعالياته لليوم الخامس على التوالي.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الروبوت يعمل عبر جهاز تحكم عن بعد، لتقديم الفتوى والإجابة عن أسئلة الحجاج والمعتمرين في مقر وجودهم في مساجد المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات.

وتتم الخدمة بواسطة الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين".

وكما أطلقت الوزارة أيضا جهازا بالمواصفات نفسها، لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم".

الشؤون الإسلامية تعرض مشروع خدمة "روبوت الفتوى الآلي"https://t.co/35ZXqVOFdE

لزوار معرض مشروعات مكة الرقمي .. وسط إشادات من الشخصيات وكبار المسئولين بجهودها الدعوية عبر التقنية pic.twitter.com/cMEqpJd5Yw — صحيفة العارضة (@alardhapress) June 13, 2021

ونقلت وسائل الإعلام السعودية عن رئيس مصنع عالم التدوير الإبداعي المهندس مصطفى محمد سواس، قوله إن هذه الخدمة مبادرة لمواكبة العصر الحديث، والتقنية المتطورة في تقديم الإفتاء عبر الروبوت الآلي، يتوافق مع التطور الكبير في عالم التقنية الذي تشهده المملكة.

يذكر أنه تم إطلاق مشروع "الروبوت المفتي" منذ عامين، وذلك في إطار مواكبة وزارة الشؤون الإسلامية لبرنامج التحول الرقمي وبما يحقق الرقي بالخدمات المقدمة لكل الحجاج.