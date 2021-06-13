السعودية..."الروبوت المفتي" يرد على أسئلة الحجاج والمعتمرين... صور

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الروبوت يعمل عبر جهاز تحكم عن بعد، لتقديم الفتوى والإجابة عن أسئلة الحجاج والمعتمرين في مقر وجودهم في مساجد المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات.
#فيديو 🎥— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 12, 2021
انتظرونا في يومنا (الخامس) غداً الأحد والذي يشهد انطلاق #أيام_مكة_للبرمجة والذكاء الاصطناعي#معرض_مشروعات_مكة_الرقمي pic.twitter.com/zqxd41YUjT
وتتم الخدمة بواسطة الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين".
وكما أطلقت الوزارة أيضا جهازا بالمواصفات نفسها، لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم".
الشؤون الإسلامية تعرض مشروع خدمة "روبوت الفتوى الآلي"https://t.co/35ZXqVOFdE— صحيفة العارضة (@alardhapress) June 13, 2021
لزوار معرض مشروعات مكة الرقمي .. وسط إشادات من الشخصيات وكبار المسئولين بجهودها الدعوية عبر التقنية pic.twitter.com/cMEqpJd5Yw
ونقلت وسائل الإعلام السعودية عن رئيس مصنع عالم التدوير الإبداعي المهندس مصطفى محمد سواس، قوله إن هذه الخدمة مبادرة لمواكبة العصر الحديث، والتقنية المتطورة في تقديم الإفتاء عبر الروبوت الآلي، يتوافق مع التطور الكبير في عالم التقنية الذي تشهده المملكة.
يذكر أنه تم إطلاق مشروع "الروبوت المفتي" منذ عامين، وذلك في إطار مواكبة وزارة الشؤون الإسلامية لبرنامج التحول الرقمي وبما يحقق الرقي بالخدمات المقدمة لكل الحجاج.
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