السعودية... توقيف موظفين في وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية 136 مواطنا ومقيما في البلاد، بسبب تهم مختلفة.

ونشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مساء أمس السبت، بيانا أكدت من خلاله أنها أوقفت 136 مواطنا ومقيما في البلاد، بينهم موظفون وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل.

وأكدت الهيئة أنها باشرت خلال شهر شوال الماضي، (بدأ في 12 مايو/أيار الماضي)، مهامها واختصاصاتها عبر عمل 914 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 562 متهما في قضايا إدارية وجنائية، أوقفت بموجبها 136 مواطنا ومقيما.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شوال 1442 هـhttps://t.co/u1AQJ4CwlH pic.twitter.com/MjCB5pmWWK — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) June 13, 2021

وذكرت الهيئة السعودية أن الموقوفين هم موظفون في "وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والشئون البلدية والقروية والإسكان والتعليم وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك".

وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أن التهم الموجهة تتعلق بتلقي الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية، استعدادا لإحالتهم للقضاء.

وناشدت الهيئة السعودية على المواطنين الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات، عبر وسائل عدة، من بينها البريد الإلكتروني والهاتف المجاني والفاكس، وذلك كله بدعوى حماية المال العام والحفاظ عليه.