رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد، إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وأكد بينيت في خطابه بالكنيست خلال التصويت على حكومة إسرائيلية جديدة في البلاد، والتي تنهي بدورها 12 عاما كاملة من حكم بنيامين نتنياهو، على رفض بلاده لأي اتفاق نووي إيران، واصفا إياه بـ"الخطأ الكبير".

ראש הממשלה המיועד @naftalibennett: "ישראל לא תאפשר לאיראן להצטייד בנשק גרעיני. חידושו של הסכם הגרעין עם איראן הוא טעות, שתיתן לגיטימציה לאחד המשטרים האפלים והאלימים בעולם"

(צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת)@yanircozin @MoriahAsraf pic.twitter.com/wsXt4aMunL — גלצ (@GLZRadio) June 13, 2021

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غلاي تساهال"، مساء اليوم الأحد، عن نفتالي بينيت، من قلب الكنيست الإسرائيلي، أن تجديد الاتفاق النووي مع إيران بمثابة الخطأ الكبير، بدعوى أن الاتفاق النووي سيسمح لإيران بالشرعية، التي يعتبرها بينيت بأنها "واحدة من أكثر النظم عنفا حول العالم"، مهددا بأن لإسرائيل حرية التصرف، دون الإشارة إلى شيء محدد.

בנט: נפתח פרק חדש ביחסים עם ערביי ישראל, הקרדיט לנתניהו שפרץ את הדרך pic.twitter.com/Xsknl9IiKA — כאן חדשות (@kann_news) June 13, 2021

وأكد نفتالي بينيت بأن حكومته الجديدة ستبدأ فصلا جديدا مع عرب إسرائيل، مشددا على استمرار سياسة بلاده في دعم الاستيطان في كل مناطق البلاد، فضلا عن زيادة قدرة الجيش الإسرائيلي الدفاعية والهجومية، بزعم أن التهديدات الأمنية لم تتوقف.

ويشار إلى أن زعيم المعارضة الوسطي، يائير لبيد، والقومي المتطرف نفتالي بينيت، الحكومة الجديدة في البلاد، اليوم، بعد تصويت الكنيست بالثقة عليها والتي من المتوقع أن تفوز بها.

وسيتولى بينيت المليونير المتشدد في مجال التكنولوجيا الفائقة، منصب رئيس الوزراء لمدة عامين قبل أن يتولى لابيد، وهو مقدم برامج تلفزيوني شهير سابق، المنصب.

בנט: חידושו של הסכם הגרעין עם איראן הוא טעות שתיתן לגיטימציה לאחד המשטרים האפלים בעולם. ישראל לא תאפשר לאיראן להצטייד בנשק גרעיני. ישראל אינה צד להסכם והיא תמשיך לשמור על חופש פעולה מלא. — מעריב אונליין (@MaarivOnline) June 13, 2021

وسيرأسان حكومة تضم أحزابا من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك لأول مرة حكومة تمثل الأقلية العربية التي تشكل 21 في المئة من السكان.

ويعتزم الاثنان إلى حد كبير تجنب القيام بتحركات كاسحة بشأن القضايا الدولية الساخنة مثل السياسة تجاه الفلسطينيين، في الوقت الذي يركزان فيه على الإصلاحات الداخلية.

בנט מציג את קווי היסוד: "נתניהו, תודה שסללת את הדרך למנסור עבאס" | שידור חיhttps://t.co/xVwAiLefft pic.twitter.com/F1JfqiqgRF — ynet עדכוני (@ynetalerts) June 13, 2021

ومع وجود احتمال ضئيل أو عدم وجود أي احتمال على الإطلاق للتقدم نحو التوصل لحل الصراع المستمر منذ عشرات السنين مع إسرائيل، لن يتأثر فلسطينيون كثيرون بتغيير الإدارة، قائلين إن "بينيت سيتبع على الأرجح نفس الأجندة اليمينية مثل نتنياهو".