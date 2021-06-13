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    ماجتيموفا لـ "سبوتنيك": الانتهاء من تطعيم الكوادر الصحية شرقي سوريا ضد كورونا

    © Sputnik . Mohammad Damour
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    شارفت مديرية الصحة السورية في محافظة الحسكة على إنهاء تطعيم الراغبين بالحصول على اللقاح المضاد لـ "كوفيد 19"، وسط مطالب بتوفير اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، مع الانتهاء من تلقيح جميع الكوادر الطبية العامة والخاصة، بعد وصول دفعة اللقاحات الأولى جوا من دمشق، بدعم من منظمة الصحة العالمية.

    عمليات التلقيح التي تأخرت أكثر من أسبوعين نتيجة عرقلة تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي عمليات التطعيم، والذي حاول الحصول على كميات من اللقاح للقيام بتقديهما عبر مراكزه وهو ما رفضته الدولة السورية ومنظمة الصحة العالمية، لا ينتهي الموضوع بتقديم كامل الكميات المخصصة لمديريات الصحة في المحافظات الشرقية أو بإشرافها.

    الانتهاء من تطعيم الكوادر الصحية شرق سوريا ضد كورونا
    © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah
    الانتهاء من تطعيم الكوادر الصحية شرق سوريا ضد كورونا

    موعد الدفعة الثانية مجهول

    وكشفت الدكتورة أجمال ماجتيموفا، رئيسة البعثة وممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا بأنه لا توجد حاليًا تفاصيل واضحة حول موعد وصول الدفعة الثانية من لقاحات أسترازينيكا إلى سوريا، فالأمر يعتمد على العديد من العوامل بما في ذلك توفر اللقاح في السوق العالمية والطاقة التصنيعية.

    الانتهاء من تطعيم الكوادر الصحية شرق سوريا ضد كورونا
    © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah
    الانتهاء من تطعيم الكوادر الصحية شرق سوريا ضد كورونا

    لقد تم تسليم شحنة لقاحات كوفيد-19 إلى مستودعات وزارة الصحة السورية من خلال إطار الاتفاق بين التحالف العالمي للقاحات والتمنيع (GAVI) والدول الأعضاء.

    وأضافت ماجتيموفا في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة السورية: "أضف إلى ذلك القدرة على شرائه وتمويل شحنه وتسليمه، من خلال مرفق كوفاكس وبحلول نهاية العام 2021، نأمل أن يتم تطعيم 20% من السكان في سوريا (أي ما يعادل 4 مليون و156 ألفا و839 شخصا، بحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية)".

    وعليه بحسب المسؤولة الدولية، سوف يتم تطعيم 20% من السكان شمال شرقي سوريا (المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين الموالين للجيش الأمريكي) في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة أيضاُ) أي ما يعادل 632000 شخص، تماماً كما هو الحال في بقية المحافظات السورية.

    17500 جرعة لشمال شرقي سوريا

    وبدعم من منظمة الصحة العالمية، تم شحن الدفعة الأولى من لقاحات  "كوفيد 19" من مستودعات وزارة الصحة في دمشق وسُلّمَت إلى مستودعات مدينة القامشلي، والبالغة 17 ألفا و500 جرعة، كما تم توزيعها على المستشفيات بناءً على الخطة الوطنية لنشر اللقاح بالتعاون مع وزارة الصحة السورية.

    الانتهاء من تطعيم الكوادر الصحية شرق سوريا ضد كورونا
    © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah
    الانتهاء من تطعيم الكوادر الصحية شرق سوريا ضد كورونا

    وقالت الدكتورة أجمال ماجتيموفا إن الدفعة الأولى من لقاحات أسترازينيكا، المقدمة إلى سوريا من خلال مرفق كوفاكس، تم نقلها جواً إلى مدينة القامشلي في محافظة الحسكة في 3 أيار/مايو 2021، والعدد الإجمالي للجرعات التي وصلت إلى مطار القامشلي هو 17500 جرعة، خصص منها 13320 جرعة لمحافظة الحسكة و4180 لمناطق سيطرة "قسد" في محافظة دير الزور، كما تم تخصيص 6200 جرعة إضافية لتغطية احتياجات الفئات المستهدفة في محافظة الرقة.

    تغطية كامل الكادر الطبي

    وبينت رئيسة البعثة وممثلة منظمة الصحة العالمية أن الجرعات المخصصة لشمال شرقي سوريا تكفي لتغطية جرعتي اللقاح لــ 100% من العاملين الصحيين (نحو 8900 شخص)، وهذا يفوق ما تلقته المحافظات الأخرى التي كانت فيها نسبة تغطية العاملين الصحيين نحو (80%).

    الانتهاء من تطعيم الكوادر الصحية شرق سوريا ضد كورونا
    © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah
    الانتهاء من تطعيم الكوادر الصحية شرق سوريا ضد كورونا

    وتابعت المجموعات المستهدفة بحملات التلقيح تشمل جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، سواءً في المرافق الصحية العامة منها أو الخاصة، بما في ذلك تلك التابعة لوزارة الصحة السورية وهيئة الصحة المحلية في" الإدارة الذاتية" و"الهلال الأحمر الكردي" و"المنظمات الدولية" غير الحكومية العابرة للحدود والعاملين الصحيين المقيمين في المخيمات.

    وأوضحت إن إعطاء الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية يعدُّ عنصرا أساسيًا في أنشطة التطعيم ضد فيروس كوفيد- 19 شمال شرقي سوريا، إن العاملين الصحيين هم في مقدمة من يسعَون لتقديم الخدمات الصحية للسكان المحليين في المرافق الصحية في جميع أنحاء شمال شرقي سوريا، متابعة إن لهما لدور الحاسم في مكافحة الوباء، لذا فإن إعطاءهم اللقاح هو من أهم الأولويات.

    التنسيق مع الجانب الحكومي

    ولفتت ماجتيموفا  إلى أن منظمة الصحة العالمية اتفقت مع السلطات الصحية  شمال شرقي سوريا على الأمور التشغيلية والفنية لحملة التلقيح، ودعت )المنظمة( إلى تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية، بغض النظر عن مناطق السيطرة التي يخضعون لها، لتلقي اللقاح في مستشفى الحسكة الوطني الحكومي في25 أيار 2021.

    الانتهاء من تطعيم الكوادر الصحية شرق سوريا ضد كورونا
    © Sputnik . Ateyah Al-Ateyah
    الانتهاء من تطعيم الكوادر الصحية شرق سوريا ضد كورونا

    وفقًا للخطة الوطنية لنشر اللقاح، يتم استخدام كلأ من المرافق الثابتة والفرق الجوالة لتلقيح العاملين الصحيين في المناطق التي يصعب الوصول إليها، ومنذ الأسبوع الأول من شهر حزيران/يونيو، بدأ تطعيم الفئات المستهدفة في كل من المخيمات والتجمعات السكنية (الهول، العريشة، التوينة، طلائع، أبو خشب وغيرها (بغض النظر عن مناطق السيطرة التي تخضع لها، إن الأولوية الأولى، كما ذ كِّر سابقاً، هي للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، بحسب رئيسة البعثة وممثلة منظمة الصحة العالمية.

    إقبال وثقة

    بدوره مدير مديرية الصحة الحكومية في محافظة الحسكة الدكتور عيسى خلف أكد لــ"سبوتنيك" أن الفرق الجوالة والمراكز الثابتة والعناصر المدربة التابعة لمديرية الصحة في محافظة الحسكة،هي من قامت بنقل والإشراف والتطعيم المباشر للمواطنين والكوادر الطبية العامة والخاصة دون التدخل من قبل ما يسمى بتنظيم "قسد"، الذي حاول عرقلة الأمور في بداية الأمر.

    أوضح الدكتور خلف أن إشراف مديرية الصحة الحكومية وقيامها بعمليات التطعيم زاد الإقبال الكبير لدى المواطنين العاديين والكوادر الطبية وشجعها لتلقي اللقاح الخاص بكوفيد 19 ،وذلك بسبب الثقة الكبيرة بالمؤسسات الحكومية والدولة السورية، إضافة لمنح جميع الملقحين بطاقات مصدقة من المديرية ووزارة الصحة السورية وهي بطاقة دولية تعتبر.

    وتابع مدير الصحة بالحسكة أن فرق المديرية وصلت إلى جميع المخيمات الخاصة بالنازحين واللاجئين ومنها مخيم الهول الذي يعتبر من أكبر المخيمات في سوريا، ومخيم العريشة ومراكز الإيواء، وفي مدن عامودا والدرباسية والمالكية وتل حميس وحامو والقامشلي والحسكة والتي جرت تقديم اللقاحات فيها ضمن المراكز الحكومية حصراً.

    مطالب بتوفير اللقاح الروسي

    ولفت الدكتور خلف إلى أن هناك مطالب شعبية وأهلية في محافظة الحسكة خصوصاً المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي وتنظيم"قسد" لإرسال وتأمين اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، إلى أن ظروف نقل ومطالبات التبريد والتغليف الخاصة باللقاح غير متوفرة في المحافظة، وهو من نأمل تلبيته خلال الفترة القادمة.

    يشار أن وزارة الصحة السورية أرسلت في وقت سابق 650 جرعة من اللقاح الصيني (سينوفارم) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى محافظة الحسكة مخصصة للكوادر الطبية، تضاف إلى 13320جرعة من اللقاح الهندي (أسترازينيكا) دون تسجيل حالة وفاة نتيجتهما.

    انظر أيضا:

    وصول طائرة إماراتية إلى سوريا تحمل لقاحات مضادة لكورونا
    وسائل إعلام عن سفير سوريا في موسكو: الأسد تلقى لقاح "سبوتنيك V"
    وزير: دمشق وموسكو على اتصال بشأن توريد لقاح "سبوتنيك V" إلى سوريا
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