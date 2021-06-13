"يتنافي مع قيم العروبة"... "حماس" تتهم الإمارات بالتحريض ضدها

اتهمت حركة "حماس" الفلسطينية، وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان بتحريض الغرب على تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية.

جاء ذلك في تغريدة لحازم قاسم المتحدث باسم الحركة نشرها مساء أمس على حسابه بموقع "تويتر".

وقال قاسم: "تحريض وزير الخارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان للدول الغربية لتصنيف حركة حماس كمنظمة ارهابية؛ يتنافى مع قيم العروبة ويتناقض كل المفاهيم القومية".

وأضاف أن ذلك "يتساوق مع الدعاية الصهيونية الفاشلة، ويصطدم مع توجهات الجمهور العربي الداعم للمقاومة في فلسطين".

تحريض وزير الخارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان للدول الغربية لتصنيف حركة حماس كمنظمة ارهابية؛ يتنافى مع قيم العروبة ويتناقض كل المفاهيم القومية، ويتساوق مع الدعاية الصهيونية الفاشلة، ويصطدم مع توجهات الجمهور العربي الداعم للمقاومة في فلسطين. — حازم قاسم (@hazemaq) June 12, 2021

والأسبوع الماضي، عبر وزير خارجية الإمارات، في حديث مسؤولين بـ "اللجنة اليهودية الأمريكية" (AJC) عن قلقه إزاء "التهديدات التي يشكلها المتطرفون حول العالم وعدم استجابة العديد من الدول".

وأضاف بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل": "لا يتعلق الأمر بوجود وجهات نظر مختلفة حول مسائل مختلفة. لا يمكن قبول التحريض. لا يمكن قبول الكراهية. لا يمكن قبول تقديم الأعذار للعنف".

وأشار إلى أنه "من المؤسف للغاية أن تترد دول بشكل أكبر في الحديث عن مجموعات مثل حماس أو حزب الله أو الإخوان المسلمين بطريقة أوضح".

وانتقد تصنيف بعض الدول للجناح العسكري لتلك الحركات على أنها كيان إرهابي واعتبارها الجناح السياسي للكيان ذاته كجماعة غير إرهابية، مضيفا "يحدث هذا رغم أن هذا الكيان نفسه يؤكد إنه لا فرق بين جناحيه العسكري والسياسي، وهو لا يقبل هذا التمييز بين جناحيه".

وأعلنت اللجنة اليهودية الأمريكية قبل أيام افتتاح أول مكتب لها في المنطقة العربية في أبو ظبي في الإمارات، وجرى تعيين مارك سيفيرز الذي سبق وعمل سفيرا للولايات المتحدة في عمان مديرا لمكتب أبو ظبي.

وتأسست "اللجنة اليهودية الأمريكية" عام 1906، وتعتبر من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم نفسها على أنها "مركز عالمي لتأييد اليهود وإسرائيل".

ووقعت الإمارات وإسرائيل في سبتمبر/أيلول من العام الماضي اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تبعتها في ذلك 3 دول عربية هي البحرين والسودان والمغرب.