لتأخرها فى صنع وحدات بحرية... العراق يحصل على تعويضات من "تويوتا"

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الأحد، حصولها على تعويضات من شركة "تويوتا" اليابانية.

وقال مدير عام الشركة التابعة لوزارة النقل المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان، إن ذلك جاء على خلفية تأخر "تويوتا" عن تصنيع وحدتين بحريتين تدخلان ضمن مشاريع القرض الياباني للمرحلة الثانية، وفق وكالة "بغداد اليوم".

ويدور الحديث عن محطة الرشاد (شط العرب) وسفينة التنوير(الفاو)، بحسب الفرطوسي.

وأضاف أن الشركة العراقية أرسلت وفدا اللتفاوض مع "تويوتا" في العاصمة الأردنية عمان، حول عدم إمكانية الشركة اليابانية تنفيذ إنشاء الوحدتين في الوقت المحدد.

وكشف أن الوفد العراقي المفاوض أفاد بأن الشركة اليابانية قدمت تعويضات إضافية تضمنت معدات ومواد احتياطية، مشيرا إلى أن "تويوتا" عزت التأخير إلى جائحة "كورونا".

بدوره، قال حمد السهالني، رئيس هيئة القرض الياباني، إنه تم التوصل على مدى أربعة أيام متتالية من التفاوض في عمان إلى اتفاق مع اليابانيين حول حجم الخسائر التي لحقت بالشركة العراقية جراء عدم استلام الوحدات البحرية المتفق عليها في الوقت المحدد.

وبحسب ذات البيان تقدر قيمة المواد التي حصلت عليها الشركة العراقية كتعويض بمبالغ كبيرة، بما في ذلك أعمال إضافية ومعدات ومواد احتياطية للمحركات.

ومنتصف 2017، وقعت شركة الموانئ العراقية عقدا مع شركة "تويوتا" لتجهيزها بالمعدات الأرضية ضمن مشاريع القرض الياياني.