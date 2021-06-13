تسجيل
20:33 GMT13 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سد النهضة، إثيوبيا 2013

    أخطر مراحل الصراع... هل رسالة مصر إلى مجلس الأمن إعلان حرب ضد إثيوبيا؟

    © AP Photo / Elias Asmare
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/67/1045876798_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_5d09b42ef0baf7a7e31bb73d5e012539.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106131049241856-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F/

    تزامنت رسالة مصر إلى مجلس الأمن الدولي بشأن رفضها للتعنت الإثيوبي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة مع التحركات الخليجية والدولية، لتضع العالم أمام مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

    سد النهضة، إثيوبيا 3 يناير 2021
    © AP Photo / Elias Asmare
    الجامعة العربية تكشف عن تحركاتها داخل مجلس الأمن بشأن سد النهضة
    ما النتائج التي تريدها القاهرة من وراء هذا التوجه، وما الخطوات التي يمكن أن يقوم بها المجلس، وهل هذا يعطي كل من مصر والسودان الحق في القيام بعمل عسكري لحماية أمنهما القومي دون إدانات دولية؟

    في البداية يقول الخبير في الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام المصري، الدكتور هاني رسلان، إن رسالة مصر لمجلس الأمن هى تسجيل لموقف وإحاطة المجلس بآخر التطورات، وملف كامل يحوي سير المفاوضات خلال 10 سنوات، لذا فإن مصر تسجل موقفها المعترض على الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي من الجانب الإثيوبي.

    خطوة ضرورية

    وأضاف في حديثه مع وكالة "سبوتنيك"، أن هذا التحرك هو خطوة ضرورية، حيث أن مصر تريد إحاطة المجلس بأن هناك احتمالات أن تتدهور الأوضاع، نظرا لأن الخطوات الإثيوبية الأحادية تضر بالأمن القومي المصري، وهنا من حق مصر أن تدافع عن نفسها وفق القوانين والأعراف الدولية، وأن تختار ما تراه من خطوات لتحقيق ذلك، وكل الخيارات بالنسبة لها حاضرة ومفتوحة.

    وتابع الخبير بمركز الأهرام، "المذكرة المصرية تضع الأزمة بين يدي المجلس من أجل التسوية العادلة، وأن لا يكون لديه اعتراضات على الخطوات التي قد تتخذها مصر مستقبلا ومن بينها الحرب".

    جهود التسوية

    وحول الجولات المصرية في إفريقيا وتأثيرها على أزمة السد قال رسلان، إن "مصر لديها علاقات ممتازة مع دول حوض النيل ووقعت معها اتفاقيات أمنية وعسكرية، وتعد زيارة أول رئيس مصري لجيبوتي رسالة مهمة، حيث استقبلت جيبوتي الرئيس المصري، وأكدت على عمق العلاقات بين البلدين، ووجود مصر في تلك البقعة الإستراتيجية الهامة لإثيوبيا أثار حفيظتها، فسارعت لاحتواء هذا الأثر، لكن محاولتها باءت بالفشل، لأن أثر الزيارة المصرية قد أتى بالفعل".

    وأشار الخبير بمركز الأهرام، إلى أن هناك جهود محمومة للتسوية تمثلت في الدعوة لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، وأيضا زيارة أحمد القطان مسؤول الشؤون الأفريقية في الحكومة السعودية إلى أديس أبابا، وقبلها كان التحرك القطري واستقبالها لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، هناك تحركات خليجية وأمريكية، واعتقد أن هذه التحركات تعتمد على منح إثيوبيا بعض الحوافز للتراجع عن التعنت الشديد الذي تبديه في مواقفها.

    واختتم بقوله، إن "هناك فرصة أمام تلك التحركات حتى إجراء الانتخابات، فإن تمت بسلام دون تدهور كبير في إثيوبيا، يمكن أن تكون هناك فرصة ضئيلة للحل، والملء الثاني سوف يتم في موعده، لكن ليس بالصورة المعلنة، بل ستكون إضافة بسيطة، حيث سيكون إجمالي ما تم ملئه 7 مليار متر مكعب بعد هذا الملء بدل 18 ونصف مليار متر مكعب، حيث كان التخوف من الملء الثاني أن تصل الكمية المحتجزة خلف السد إلى 18 ونصف مليار وهو ما يعني إلغاء الخيار العسكري، لكن الوصول إلى 7 مليار يبقي الخيار العسكري قائما، ويجعل أزمة الملء الثاني ليست مفصلية كما كان النظر إليها في السابق، وظهر هذا بعد إعلان إثيوبيا أنها فشلت في استكمال البناء للمنسوب المطلوب".

    فشل المفاوضات

    مناظر عامة للمدن العربية - الدوحة، قطر 5 يونيو 2017
    © REUTERS
    بطلب من مصر... إجراء غير مسبوق في قطر بشأن سد النهضة
    ويتفق الخبير المصري في العلاقات الدولية، الدكتور أيمن سمير مع الرأي السابق، بأن توجه مصر إلى مجلس الأمن، يعني فشل المفاوضات التي تجرى تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بشكل كامل، فلو كان هناك أمل أو رجاء من تلك المفاوضات لما توجهت مصر ومن قبلها السودان إلى المجلس.

    وأشار في حديثه مع وكالة "سبوتنيك"، أن مصر تريد أيضا من التحرك نحو المجلس، أن يكون العالم أجمع شاهدا على كل المرونة التي قدمتها خلال السنوات العشر الماضية من المفاوضات، علاوة على أن القاهرة تريد إطلاع العالم على كم التعنت من الجانب الإثيوبي، كما أن المذكرة المصرية وضعت لدى مجلس الأمن ملف كامل به كل التفاصيل والإجراءات والمقترحات التي قدمتها القاهرة من أجل التوصل إلى حل للأزمة.

    الفصل السابع

    وتابع سمير: "ينتظر من مجلس الأمن أن يكون له دور في المستقبل، حيث تعد تلك الرسالة مجرد إحاطة للمجلس بما دار في المفاوضات، وفي تقديري أن هذه الرسالة هي مقدمة لخطوة مستقبلية تتعلق بالدعوة لعقد اجتماع وجلسة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تكون قرارات هذا المستوى في المجلس لها أعلى درجة من الإلزام".

    وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن "تلك الرسالة تعد أيضا تبرئة للذمة، حال قيام الدولة المصرية بأي خطوة مستقبلية قد تعد من الخطوات الخشنة، بعد استنفاذ مصر كل الخطوات الناعمة، حيث أن قيام إثيوبيا بالملء الأول في العام الماضي أحدث خسائر فادحة لدى الجانب السوداني، والجميع يعلم ذلك، وفي حالة الملء الثاني سيكون هناك ضرر بالغ على مصر والسودان، فربما قبلت الدولتان الملء الأول على أمل أن تتفهم إثيوبيا، ويكون هناك مرونة في الملء الثاني، وطوال عام كامل ربما رأت إثيوبيا في تمرير الملء الأول نوع من الضعف والاستكانة، أو عدم وجود أوراق لدى القاهرة والخرطوم، لذا هى تقدم على الملء الثاني دون التفات إلى لجوء مصر إلى مجلس الأمن، أو حتى التفات إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة، والمرجح أن يصدروا دعم كامل وغير مشروط للموقف المصري والسوداني".

    رسالة مصر

    ووجهت مصر، مساء أمس السبت، خطابا حازما إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، يوحي بحسب مراقبين، بقرب نفاد صبر القاهرة أو ربما بأن حدثا جللا قد اقترب.

    الخطاب الذي وجهه، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى رئيس مجلس الأمن بشأن مستجدات ملف سد النهضة، جاء مختلفا كليا عن خطاب سابق وجهه شكري إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، رغم أن الفارق الزمني بينهما لم يتخطى شهرين. وتضمن تسجيل اعتراض القاهرة على ما أعلنته إثيوبيا بشأن اعتزامها الاستمرار في الملء الثاني للسد خلال موسم الفيضان المقبل.

    كما أعرب الخطاب المصري، عن "رفض القاهرة التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق".

    يشار إلى أن خلافا حادا بين دولتي المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.

    وكانت أبرز هذه الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينها، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.

    إنفوجرافيك
    © Sputnik
    سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر

    انظر أيضا:

    بيان مصري شديد اللهجة بشأن موقف إثيوبيا من سد النهضة
    مصر: مفاوضات سد النهضة الحالية لن تؤدي إلى نتيجة
    بعد إعلان مصر والسودان رسميا... هل فشلت مفاوضات سد النهضة؟
    الاتحاد الأفريقي يعرض المساعدة في حل أزمة سد النهضة
    خلال لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي… حمدوك يتحدث عن موقف السودان من سد النهضة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    إنفوجرافيك... معلومات عن الجيش الكويتي
    معلومات عن الجيش الكويتي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك