الحوثي يعلن لأول مرة دراسة عرض مقدم من "دولة شقيقة" لإنهاء حرب اليمن

أكد القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، أن نجاح مساعي السلام التي تبذلها سلطنة عمان لإيقاف الحرب في اليمن، مرهون بجدية دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى دراسة عرض مقدم من دولة شقيقة لم يسمها.

وقال الحوثي، عبر حسابه "تويتر"، "ما تقوم به مشكورة السلطنة من مساعي سلام متوقفة على موافقة دول العدوان (في إشارة للتحالف العربي) وجديتهم للخروج باتفاق قابل للتنفيذ واضح يعوض ضرر الشعب ويصونه مع من يملك قراره حرباً وسلماً ولا يكون صوريا كما هو حال اتفاق الرياض (الاتفاق الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)".

وأضاف: "بالنسبة لما أعلنته إحدى الدول الشقيقة عن استعدادها لدعم أي حوار في المنطقة فمطروح للدراسة".

وما تقوم به مشكورة السلطنةمن مساعي سلام متوقف ع موافقةدول العدوان وجديتهم للخروج باتفاق قابل للتنفيذ واضح يعوض ضررالشعب ويصونه

مع من يملك قراره حربا وسلما

ولايكون صوريا كماهو حال اتفاق الرياض



وبالنسبة لماأعلنته إحدى الدول الشقيقةعن استعدادهالدعم اي حوار في المنطقة فمطروح للدراسة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 13, 2021

​ويشهد ملف الأزمة اليمنية تحركات دبلوماسية أممية ودولية وعمانية مكثفة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره جماعة "أنصار الله" غرب اليمن، وإلغاء الحظر الجوي على مطار صنعاء الدولي الذي تقتصر رحلاته منذ أغسطس/ آب 2016 على المنظمات الأممية والدولية والإنسانية خاصة في إيصال المساعدات، وذلك تمهيداً لاستئناف مفاوضات سياسية تفضي إلى إيقاف الحرب وإحلال السلام في البلد الذي يمزقه الصراع منذ نحو 7 أعوام.