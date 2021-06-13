وزير الاستثمار السوداني: السيسي قدم لنا الدعم السياسي والمعنوي على المستوى العالمي

أشاد وزير الاستثمار السوداني، عبدالهادي إبراهيم، بدور مصر في دعم بلاده على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات.

ونقلت وكالة أنباء السودان "سونا" عن إبراهيم، قوله بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قدم كل الدعم السياسي والمعنوي لدولة السودان على المستوى العالمي ومع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.

جاءت تصريحات الوزير السوداني خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش المنتدى الأول لهيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وسلط الوزير الضوء على أن السودان تتلقى مساندة قوية من مصر يتمثل في المساهمة في إدماج السودان في المجتمع الدولي والاستفادة من فرص التمويل المختلفة بما يساند جهود السودان في التطوير والتنمية إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي والتي حققت مصر فيها نجاحا كبيرا.

وأشاد إبراهيم بما قدمه السيسي من دعم واضح للسودان في مؤتمر باريس من خلال خطاب قوى كما ساند السودان لدى مؤسسات التمويل الدولية بما يسمح بحصول السودان على إعفاء من ديونها وفقا لبرنامج "هيبيت" لإعفاء الدول المثقلة بالديون بسبب جائحة كورونا إلى جانب الدعم في قطاع الكهرباء والمد الشبكي.

وفي وقت سابق، قال وزير الاستثمار السوداني، أن المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المقام في مصر "فرصة كبيرة لدول أفريقيا للتشاور حول الفرص المتاحة بين رجال الأعمال في القارة وعمل تكامل حقيقي من أجل القارة السمراء، باعتبارها غنية بالموارد الطبيعية أكثر من أي قارة".

وأوضح أن "المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة".

يشار إلى أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وقع، على هامش مشاركته في الدورة الأولى من "منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل التنمية"، مذكرتي تفاهم بين كل من مصر والسودان وجنوب السودان، من أجل تعزيز التعاون وتهيئة بيئة لتشجيع الأعمال والاستثمار.

وانطلقت، يوم الجمعة الماضي، في مدينة شرم الشيخ المصرية، الدورة الأولى من "منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل التنمية"، والذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار المصرية، وينتهي يوم الاثنين الموافق ل14 يونيو/ حزيران الجاري، بالتوقيع على مذكرتي تفاهم.