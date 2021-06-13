بعد لقائه السيسي... وزير الاقتصاد الفرنسي: قيمة اتفاقياتنا مع مصر 4 مليارات يورو

كشف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير عن قيمة الاتفاقاعات التي وقعها في مصر خلال زيارته الحالية، وذلك عقب لقائه بالرئيس عبد الفتاح السييي.

والتقى "لومير" في وقت سابق اليوم الأحد، السيسي ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعددا من الوزراء بالحكومة المصرية حيث قام بتوقيع اتفاقيات معهم لإقامة مشاريع فرنسية، بحسب "بواية الأخبار" المصرية.

وكشف الوزير الفرنسي عن الاتفاقات والمشروعات التي وقعها مع الجانب المصري والتي تصل قيمتها إلى 3.8 مليار يورو.

وقال إن هناك اتفاق جرى توقيعه ين الحكومتين بتكلفة 1.8 مليار يورو، ويتضمن عدة مشروعات ممولة بشروط ميسرة بقيمة إجمالية 1.8 مليار يورو.

ويتضمن هذا المشروع توريد 55 عربة مترو من جانب شركة "التسوم" في إطار تجديد الخط الأول من مترو القاهرة ، بحسب "لومير".

وتساند الحكومة الفرنسية هذا المشروع ماليا من خلال قرض ميسر مقدم من الخزانة الفرنسية بحوالي 800 مليون يورو، على أن سيتم توقيع الاتفاق التجاري خلال الستة أشهر القادمة.

وأضاف "لومير" أن شركة "التسوم" تعمل أيضا "من أجل الرد على طلبات السلطات المصرية بخصوص الإنتاج المحلي لبعض أنشطتها الإنتاجية في مصر، مما يعني خلق وظائف جديدة ونقل الخبرة الفرنسية في مصر".

وكشف الوزير الفرنسي إنه تم التوقيع على اتفاق بتنفيذ 9 مشروعات أخرى بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في مجالات النقل ومعالجة المياه والصرف الصحي، بقيمة إجمالية تصل إلى 1 مليار يورو.

وأوضح "لومير" أن الوكالة الفرنسية تساعد كذلك مشروعات بنية تحتية كبرى في مصر، كما تعزز "السياسات الاجتماعية والتعليمية في البلاد".