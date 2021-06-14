تونس تكشف عن نسبة متلقي لقاح كورونا من مواطنيها

كشفت سلطات الصحة في تونس عن نسبة متلقي لقاح فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" حتى الآن.

ونقل راديو موزاييك عن إيناس فرادي، مديرة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة التونسية، وعضو لجنة التلقيح، قولها بأن "نسق التلاقيح يشهد ارتفاعا مستمرّا، متوقعة أن يرتفع هذا النسق أكثر مع وصول كميات كبيرة من اللقاحات بداية شهر يوليو/تموز".

وكشفت فرادي عن أن " 11 بالمائة من التونسيين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا بعد ثلاثة أشهر من انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا".

ووصفت فرادي هذه النسبة بـ"المتدنية جدا والبعيدة عن الهدف المعلن من قبل وزارة الصحة التي أعلنت أنّه سيتم تطعيم 3 مليون تونسي مع نهاية شهر يونيو/حزيران الحالي"، فيما تأمل الوزارة في تطعيم 50 بالمائة من التونسيين ضدّ فيروس كورونا.

يذكر أنه حتى الآن تلقى مليون و13 ألف تونسي الجرعة الأولى من اللقاح من جملة المسجلين على منظومة ''ايفاكس'' (evax.tn) البالغ عددهم 2428150 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح أكثر من 368 ألف شخص.

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد طريقة توزيع اللقاح عالميا، وعدم حصول شريحة كبيرة من الدول الفقيرة عليه.

وبحسب تصريحات نقلها موقع قناة نسمة التونسية، قال الرئيس التونسي "ليس من العدل أن يتم تلقيح أكثر من مليار شخص في شمال الكرة الأرضية وحوالي 80 مليون شخص في جنوبها".

تصريحات سعيد جاءت خلال زيارة يقوم بها للعاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدا أن "العالم في حاجة إلى مفاهيم جديدة للعدل".