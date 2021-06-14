الجيش اللبناني: إصابة عسكري خلال مداهمة في الشراونة

"داهمت ليلا وحدات الجيش المنتشرة في منطقة الشراونة – بعلبك منزل أحد المطلوبين إثر إشكال وقع بين كل من المواطن (ذ.ط) والمطلوب (ح.ج) من جهة والمطلوبين (ع.ج) و(ح.ج) من جهة أخرى".

ونقلت الوكلة الوطنية للإعلام عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيانا قالت فيه:

وأوضح البيان أن المداهمة تخللها "تبادل إطلاق نار وإطلاق قذائف آر بي جي. وقد أسفرت العملية عن توقيف عدد من المطلوبين، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات والأعتدة الحربية، كما أصيب أحد العسكريين بجروح طفيفة بعد تعرض الدورية لإطلاق نار من أسلحة حربية".

وكان الجيش اللبناني قد أعلن، أمس الأحد، إحباط عملية تهريب 10 سوريين عبر البحر من شمال البلاد.

وقال بيان للجيش اللبناني نشره على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "إن وحدة من القوات البحرية أوقفت مركبا تمّ رصده على مسافة 5,5 ميل بحري قبالة شاطئ طرابلس"، شمالي البلاد.

وأوضح البيان أن عملية رصد المركب تمت "أثناء محاولة تهريب 10 أشخاص من التابعية السورية إضافة إلى لبناني واحد عبر المياه الإقليمية اللبنانية"، وذكر البيان أنه تم تسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة، حيث تمت مباشرة التحقيق معهم.