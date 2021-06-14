"لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة القصوى"... دولة عربية تحذر مواطنيها

بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، والعواصف الترابية، وسرعة الرياح، حذرت وزارة الصحة في الكويت من الخروج من المنازل إلا للضروى القصوى، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت إن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية في البلاد تبلغ ذروتها من حيث سرعة الرياح وانخفاض الرؤية الأفقية اليوم الاثنين ويوم الخميس ونهار يوم الجمعة المقبلين، على أن تكون أقل حدة وشدة يومي غد وبعد غد.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي، إن الرياح تترواح سرعتها بين 40 و70 كيلومترا في الساعة وخلال ساعات الليل تكون معتدلة إلى نشيطة أحيانا وتترواح سرعتها بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

إدارة الأرصاد الجوية: حالة عدم استقرار الأحوال الجوية في البلاد تبلغ ذروتها من حيث سرعة الرياح وانخفاض الرؤية الأفقية اليوم الاثنين ويوم الخميس ونهار يوم الجمعة المقبلين وتكون أقل حدة وشدة يومي غد وبعد غدhttps://t.co/GHUmH0jmfa#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 14, 2021

​وأشار القراوي إلى أن "الرؤية الأفقية نتيجة لسرعة الرياح تنخفض إلى أقل من ألف متر على بعض المناطق وقد تنعدم أحيانا خصوصا على المناطق المكشوفة كما تؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر إلى أكثر من سبع أقدام".

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة جهوزيتها واستعداداها تحسباً لأي طارئ، تزامناً مع تحذير الأرصاد الجوية.

ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية مجموعة من النصائح، وضعتها وزارة الصحة الكوتية في مواجهة موجة الطقس السيئ الذي تضرب البلاد.

#مدينه_صباح_الاحمد بتدفن من السافي وزحف مخيف للرمال على المدينة التصوير داخل المنطقة

يجب تحرك الحكومة فوراً لأزالة الرمال المتراكمة والبدءبالتشجير وأنشاء حواجز لصد الرمال@KuwaitiCM @EPA_KW #المتحور_الهندي pic.twitter.com/ZtTVo3Kdy7 — بوفهد (@11112011fahad) June 14, 2021

​ونصحت الوزارة بـ"استعمال الأدوية الموسعة للشعب الهوائية بانتظام لحالات حساسية الصدر تجنباً لحدوث أزمات ربو، والتوجه لأقرب مركز صحي في حال كانت الأعراض التنفسية لا تستجيب للعلاج".

وأكدت الوزارة على "ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى"، و"عدم تعرض مرضى الحساسية والأمراض الصدرية للغبار والأتربة".

وتوقع القراوي أن تشهد الأحوال الجوية تحسنا تدريجيا بداية من يوم السبت المقبل، "بعد أن تهدأ سرعة الرياح نسبيا وتتحسن الرؤية الأفقية وتشهد البلاد استقرارا في الاحوال الجوية".

وأشار مراقب التنبؤات الجوية إلى أنه "لا توجد أي مؤشرات أو توقعات تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار طوال فترة الصيف".