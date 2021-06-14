تأجيل جلسة البرلمان الليبي بعد شجار بين النواب بسبب زيارة وزير الدفاع التركي

أرجأ مجلس النواب الليبي جلسته، اليوم الاثنين، إلى الغد بعد نشوب شجار بين عدد من النواب على خلفية التطرق لزيارة وزير الدفاع التركي الأخيرة إلى طرابلس".

بنغازي- سبوتنيك . وأعلن متحدث المجلس، عبد الله ابليحق، في بيان، أن "جلسة مجلس النواب لهذا اليوم علقت ليوم غد الثلاثاء"، مشيرا إلى أن مشاجرة بين النائب مصباح دومة والنائب عبد الوهاب زوليه خلال الجلسة التي نقلت على الهواء مباشرة حول مناقشة الميزانية العامة للدولة والمناصب السيادية، تسببت في إرجاء الجلسة.

واستنكر النائب مصباح دومة زيارة وزير الدفاع التركي الأخيرة لقاعدة امعيتيقة، واستقباله من قبل الجنود الأتراك، واصفا ذلك بأنه إهانة وتجاوز بحق الليبيين، وهو ما يبدو أنه استفز النائب عبد الوهاب زولية الذي حاول إسكاته ومقاطعته، حيث قام دومة بالرد قائلا: "هذه قاعة ليبيين، وإذا فيكم أتراك فليغادروا القاعة".

وبدأ وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الجمعة الماضية، زيارة إلى ليبيا، ضمن وفد يضم وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس الاستخبارات، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، والمتحدث باسم الرئاسة.

وقال آكار، في كلمته، خلال زيارته لمقر قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا، إن "القوات التركية المنتشرة في ليبيا ليست قوات أجنبية، بل هي أهم مؤشر على الصداقة والتضامن مع ليبيا"، وذلك حسب "وكالة الأناضول" التركية.